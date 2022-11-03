Рост курса доллара прекратился: сколько стоит валюта в Украине 3 ноября

В обменных пунктах Украины сегодня, 3 ноября 2022 года, курс доллара в продаже не изменился - 40,45 гривен за доллар. Курс евро упал на 5 копеек до 39,65 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

Официальный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля). В то же время курс евро на 3 ноября составляет 36,2194 гривен за евро (-0,1280 грн).

Напомним, Кабинет министров улучшил прогноз по курсу гривны к доллару в 2023 году. В проекте государственного бюджета на 2023 год ко второму чтению заложен курс 45,8 гривен на конец года.

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