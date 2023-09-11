Зростання інтересу до ремонту побутової техніки в Україні

Попит на ремонт побутової техніки досяг рекордних показників за останнє десятиліття, він збільшився на понад 40%. Цьому сприяли певні економічні, соціальні та зовнішні технічні чинники. Експерти дійшли висновку, що зараз лагодити дрібну та велику побутову техніку набагато вигідніше, ніж купувати нову. І така тенденція збережеться ще протягом 3-5 років.
Змінна динаміка споживчої поведінки
Поведінці споживачів властиві зміни, особливо в умовах кризи, яка зараз спостерігається в Україні. Люди намагаються економити фінанси та адаптуватися до ситуації.
Поведінкові тренди, що сформувалися після лютого 2022 року:
Головним чинником збільшення кількості ремонтів є значне зниження доходів населення внаслідок бойових дій на території України. Підвищилася й вартість електроприладів у середньому на 15%, але ціни на деякі позиції злетіли на 20-25%. Через порушення логістики частина техніки стала недоступною для ввезення.
Коливання курсу долара та євро призвели до подорожчання товарів. Але навіть після стабілізації ціни на них не знизилися. Тому ремонтувати домашні прилади стало вигідніше.
Захист довкілля — ще один значний фактор, який зробив ремонт старої побутової техніки популярнішим, ніж покупка нової. Якісна утилізація поки недоступна в Україні, а викидання холодильників, мікрохвильових печей, пральних машин на сміттєзвалище веде до неминучого забруднення води, повітря та ґрунту, які зараз знаходяться не в кращому стані.
Єдиний виняток: якщо техніка дуже стара і вимагає заміни половини важливих запчастин, краще купити нову.
Погіршення економічної ситуації в країні призвело до розширення ринку ремонтних послуг та зниження продажів. Тепер покупку нової техніки споживачі більше відносять до розряду непередбачених витрат, ніж запланованих.
Зараз не так легко знайти якісні пральні машини, бойлери, пилососи, холодильники тощо. Ринок насичений продукцією дешевих брендів, щоб зробити покупку доступнішою для населення. І навіть дорогі торгові марки часто мають китайське складання.
Люди вважають за краще лагодити обладнання оригінального складання, куплене 5 і більше років тому. Будь-яка проблема вирішується викликом майстра з ремонту побутової техніки.
Хоча багато запчастин і подорожчали, але вартість ремонту залишається набагато нижчою, ніж придбання нових холодильників, телевізорів, пральних машин.
Багато родин воліли брати дорогу техніку в кредит, оскільки накопичити на неї не виходило або терміново була потрібна заміна старої. Наразі банки сильно обмежили можливість видачі споживчих кредитів, що й розставило пріоритети на користь ремонту.
Раніше майстри візуально робили оцінку поломки, і не вдавалося виявити справжню причину несправності. Іноді доводилося викидати нові прилади.
Розвиток технологій дозволяє на кілька хвилин знайти усі несправності за допомогою комп'ютерної діагностики. До того ж розумні прилади самі показують код помилки в роботі.
Ремонт замість купівлі – це суттєва економія коштів в умовах економічного спаду та фінансової нестабільності. Люди стали серйозніше підходити до цього питання, оскільки їх заощадження пішли на найважливіші потреби.
Весь світ поступово приходить до усвідомленого споживання. Це означає, що люди раціональніше починають користуватися речами, не створюючи їх надлишку. Те саме стосується ресурсів.
Ремонт дозволяє на 50% і більше скоротити рівень відходів та покращити екологічний стан планети. Відповідальні споживачі дуже впливають формування попиту ремонт побутової техніки вдома.
«Сарафанне радіо» – це одне з основних джерел отримання клієнтів для ремонтних компаній. Люди схильні довіряти порадам друзів, близьких та родичів, якщо вони самі зверталися до сервісу та залишилися задоволені.
Інформація та відгуки в інтернеті впливають на вибір споживача, він завжди може вивчити репутацію ремонтної компанії, переваги ремонту та думку інших людей
У всьому світі утилізують не більше ніж 40% побутової техніки. Решта просто розкладається природним шляхом сотні років, завдаючи непоправної шкоди екології. У довкілля потрапляють важкі метали, ртуть, свинець, шкідливі гази та їх похідні. А при загорянні виділяється у кілька разів більше токсинів.
Ремонт продовжує термін служби, одним приладом можуть скористатися кілька поколінь. Тому навіть за відсутності якісної утилізації забруднення природи все одно зменшується.
Попит на ремонт побутової техніки поблизу будинку виріс з 2022 року на 45%. З'явилися нові сервіси, а працюючі отримали додаткове навантаження.
Деякі споживачі продовжують користуватися послугами приватних майстрів із ремонту дрібної побутової техніки. Але більшість оцінила високу якість обслуговування у сервісних центрах, відповідальність співробітників та надання гарантій.
Наприклад, сервісний центр «Ремонт вдома» пропонує повний спектр послуг:
Попит на послуги ремонтних компаній підвищується ще й через часті поломки приладів у зв'язку з перепадами напруги та відключеннями електрики. Так що контакти професійного сервісного центру вам знадобляться.
Практично всі ремонтні компанії мають сайт, де детально розписані всі послуги, представлені прайси та реалізована функція виклику майстра з ремонту побутової техніки через спеціальну форму. Менеджер сам зв'язується з клієнтом для уточнення деталей замовлення та погодження дати.
Існують спеціальні агрегатори, де зібрані всі компанії з ремонту, що дозволяє споживачеві порівнювати умови та ціни.
Користуватися інтернет-платформами набагато зручніше, ніж телефонувати кожному спеціалісту для уточнення цін, можливостей ремонту, наявності деталей і т.д.
Сервісні центри цінують свою репутацію, тому набирають лише досвідчених фахівців. Майстер з ремонту побутової техніки отримує відгуки на сайті або спеціальних відгуках, на які надалі орієнтуються нові споживачі. Деякі компанії вважають за краще самі навчати співробітників, щоб бути впевненими у їхньому професіоналізмі.
Перспективи ремонтного бізнесу дуже широкі, оскільки доходи населення ще не скоро почнуть підвищуватися через непросту економічну ситуацію. Якщо грамотно підійти до відкриття справи, витрати окупляться в найближчий рік. Для діючих компаній зараз найсприятливіший час для розширення та відкриття філій.
Гостра конкуренція на ринку змушує підтримувати високий рівень обслуговування, пропонувати додаткові послуги або розширювати перелік наявних.
Компанія "Ремонт вдома" підійшла до цього дуже серйозно. Вона максимально розширила перелік техніки, яка ремонтується. Фахівці тепер чинять все:
Фахівці працюють із усіма відомими марками. Крім усунення несправностей, вони надають рекомендації, які допоможуть уникнути поломки надалі.
Можливе партнерство з виробниками для підтримки ремонту
Співпраця безпосередньо з дилерами та виробниками в рази здешевлює ремонт. Не всі сервіси ще дійшли цього рішення, тому не можуть знизити ціни на запчастини, які їм доводиться закуповувати з націнками в 2-3 рази дорожче від вартості.
Ще одна перевага замовлення оригінальних деталей у виробників – збільшення терміну експлуатації приладів.
Розвиток ремонтної галузі дозволить знизити рівень безробіття, залучити досвідчених фахівців, особливо передпенсійного віку, які залишилися без роботи після початку повномасштабної війни. Для молоді також відкриваються перспективи в компаніях, які навчають персонал самостійно або відправляють працювати з досвідченішими колегами.
Сервісні центри, які працюють офіційно, сплачують податки і роблять внесок в економіку країни, дозволяючи її стабілізувати після того, як багато промислових компаній залишили ринок.
Основні фактори, що підштовхують населення до замовлень послуг сервісних центрів:
Без розвитку ремонтної індустрії формування стійкого споживання неможливе, оскільки замість ремонту речі будуть викидатися на смітник і забруднювати навколишнє середовище. Стимулювання галузі урядом, соціальна реклама дозволяє швидше сформувати суспільне переконання в тому, що ремонт кращий за покупку.
Зараз ґрунт найсприятливіший для поширення впливу на суспільну свідомість. Споживачі зможуть переконатися в якісному ремонті приладів та економічній вигоді для себе. І надалі, навіть при підвищенні добробуту, більше віддаватимуть перевагу ремонту побутової техніки поруч із будинком на зручних умовах, ніж купівлі нової непомірно дорогої техніки чи виробів «ноунейм» брендів.