Рост интереса к ремонту бытовой техники в Украине

Спрос на ремонт бытовой техники достиг рекордных показателей за последнее десятилетие, он увеличился больше чем на 40%. Этому способствовали определенные экономические, социальные и внешние технические факторы. Эксперты пришли к выводу, что сейчас чинить мелкую и крупную бытовую технику намного выгоднее, чем покупать новую. И такая тенденция сохранится еще в течение 3-5 лет.

Меняющаяся динамика потребительского поведения

Поведению потребителей свойственны перемены, особенно в условиях кризиса, который сейчас наблюдается в Украине. Люди стараются экономить финансы и адаптироваться к ситуации.

Поведенческие тренды, которые сформировались после февраля 2022 года:

люди стали реже покупать новую крупную технику, предпочитая отремонтировать свою старую;

потребители чаще обращаются в сервисные центры из-за улучшения качества услуг и возможности починки редких моделей;

вынужденно перемещенные граждане массово стали покупать б/у технику, у которой давно истек гарантийный срок;

предпочтение отдается изделиям недорогих брендов, которые чаще выходят из строя, чем оборудование известных торговых марок.

Экономические и экологические побудительные факторы

Главный фактор увеличения количества ремонтов — значительное снижение доходов населения вследствие боевых действий на территории Украины. Повысилась и стоимость электроприборов в среднем на 15%, но цены на некоторые позиции взлетели на 20-25%. Из-за нарушения логистики часть техники стала недоступна для ввоза.

Колебания курса доллара и евро привели к подорожанию товаров. Но даже после стабилизации, цены на них не снизились. Поэтому ремонтировать домашние приборы стало выгоднее.

Защита окружающей среды — еще один значительный фактор, который сделал ремонт старой бытовой техники более популярным, чем покупка новой. Качественная утилизация пока недоступна в Украине, а выбрасывание холодильников, микроволновок, стиральных машин на свалку ведет к неизбежному загрязнению воды, воздуха и почвы, которые сейчас находятся не в лучшем состоянии.

Преимущества ремонта по сравнению с покупкой новой техники

Экономия денег. Замена 1-2 детали обойдется дешевле покупки нового оборудования. А прослужит оно не меньше. Экономия времени. Не нужно никуда ехать или перевозить громоздкие приборы. Специалисты приедут в удобное время, устранят поломку на месте, а при необходимости сами доставят технику в сервисный центр. Выдача гарантии. Сейчас далеко не на все новые вещи выдается гарантия. Сервисные центры дорожат своей репутацией, поэтому часто предлагают расширенную гарантию. Удобство услуг. Мастера по ремонту бытовой техники на дому вызывают по телефону или через сайт. Экстренные поломки устраняют в день вызова. Опыт и профессионализм. В сервисах работают специалисты, которые качественно починят приборы и заменят детали на новые. Они дорожат репутацией компании и не халтурят. При покупке техники в магазине продавцам главное — продать товар, даже не слишком качественный. Возможность комплексного ремонта. Можно вызвать одного мастера или бригаду для починки сразу нескольких приборов. Это обойдется дешевле.

Единственное исключение: если техника очень старая и требует замены половины важных запчастей, то лучше купить новую.

Тенденции на рынке ремонтных услуг

Ухудшение экономической ситуации в стране привело к расширению рынка ремонтных услуг и снижению продаж. Теперь покупку новой техники потребители больше относят к разряду непредвиденных трат, чем запланированных.

Переоценка ценности долговечности и устойчивости

Сейчас не так легко найти качественные стиральные машины, бойлеры, пылесосы, холодильники и т. д. Рынок насыщен продукцией дешевых брендов, чтобы сделать покупку более доступной для населения. И даже дорогие торговые марки часто имеют китайскую сборку.

Люди предпочитают чинить оборудование оригинальной сборки, купленное 5 и более лет назад. Любая проблема решается вызовом мастера по ремонту бытовой техники.

Влияние ценовой политики на выбор между ремонтом и заменой

Хоть многие запчасти и подорожали, но стоимость ремонта остается гораздо ниже, чем приобретение новых холодильников, телевизоров, стиральных машин.

Многие семьи предпочитали брать дорогую технику в кредит, поскольку накопить на нее не получалось или срочно требовалась замена старой. Сейчас банки сильно ограничили возможность выдачи потребительских кредитов, что и расставило приоритеты в пользу ремонта.

Прогресс в области ремонтных технологий и навыков

Раньше мастера визуально делали оценку поломки, и не всегда удавалось выявить истинную причину неисправности. Иногда приходилось выбрасывать сравнительно новые приборы.

Развитие технологий позволяет на несколько минут найти все неисправности с помощью компьютерной диагностики. К тому же «умные» приборы сами показывают код ошибки в работе.

Становление новой парадигмы: ремонт как ответственный выбор

Ремонт вместо покупки — это существенная экономия средств в условиях экономического спада и финансовой нестабильности. Люди стали более серьезно подходить к этому вопросу, поскольку их сбережения ушли на более важные надобности.

Роль осознанного потребительства в формировании спроса

Весь мир постепенно приходит к осознанному потребительству. Это означает, что люди более рационально начинают пользоваться вещами, не создавая их переизбытка. То же самое касается ресурсов.

Ремонт позволяет на 50% и более сократить уровень отходов и улучшить экологическое состояние планеты. Ответственные потребители оказывают большое влияние на формирование спроса на ремонт бытовой техники на дому.

Влияние социальных медиа и обмена опытом на решения потребителей

«Сарафанное радио» — это один основных источников получения клиентов для ремонтных компаний. Люди склонны доверять советам друзей, близких и родственников, если они сами обращались в сервис и остались довольны.

Информация и отзывы в интернете влияют на выбор потребителя, он всегда может изучить репутацию ремонтной компании, преимущества ремонта и мнение других людей

Вклад ремонта в сокращение отходов и экологическую устойчивость

Во всем мире утилизируют не больше 40% бытовой техники. Остальная просто разлагается естественным путем сотни лет, нанося непоправимый вред экологии. В окружающую среду попадают тяжелые металлы, ртуть, свинец, вредные газы и их производные. А при возгорании выделяется в несколько раз больше токсинов.

Ремонт продлевает срок службы, одним прибором могут пользоваться несколько поколений. Поэтому даже при отсутствии качественной утилизации, загрязнение природы все равно уменьшается.

Динамика рынка ремонтных услуг в Украине

Спрос на ремонт бытовой техники поблизости к дому вырос с 2022 года на 45%. Появились новые сервисы, а давно работающие получили дополнительную нагрузку.

Развитие инфраструктуры сервисных центров и мастерских

Некоторые потребители продолжают пользоваться услугами частных мастеров по ремонту мелкой бытовой техники. Но большинство оценило высокое качество обслуживания в сервисных центрах, ответственность сотрудников и предоставление гарантий.

Например, сервисный центр «Ремонт на дому» предлагает полный спектр услуг:

ремонт крупной и мелкой бытовой техники в день заявки;

замена запчастей только на новые оригинальные детали от дилеров бренда;

чистка и техническое обслуживание оборудования;

заправка холодильников и кондиционеров хладагентом;

предоставление расширенных гарантий до 12 месяцев.

Спрос на услуги ремонтных компаний повышается еще и из-за частых поломок приборов в связи с перепадами напряжения и отключениями электричества. Так что контакты профессионального сервисного центра вам точно пригодятся.

Преимущества и вызовы онлайн-платформ для поиска ремонтных услуг

Практически у всех ремонтных компаний есть сайт, где детально расписаны все услуги, представлены прайсы и реализована функция вызова мастера по ремонту бытовой техники через специальную форму. Менеджер сам связывается с клиентом для уточнения деталей заказа и согласования даты.

Существуют специальные агрегаторы, где собраны все компании по ремонту, что позволяет потребителю сравнивать условия и цены.

Пользоваться интернет-платформами гораздо удобнее, чем названивать каждому специалисту для уточнения цен, возможностей ремонта, наличия деталей и т. д.

Востребованность квалифицированных мастеров и специалистов

Сервисные центры дорожат своей репутацией, поэтому набирают только опытных специалистов. Мастер по ремонту бытовой техники получает отзывы на сайте или в специальных отзовиках, на которые в дальнейшем ориентируются новые потребители. Некоторые компании предпочитают сами обучать сотрудников, чтобы быть уверенными в их профессионализме.

Перспективы для ремонтной индустрии

Перспективы у ремонтного бизнеса очень широкие, поскольку доходы населения еще не скоро начнут повышаться из-за непростой экономической ситуации. Если грамотно подойти к открытию дела, то расходы окупятся в ближайший год. Для действующих компаний сейчас самое благоприятное время для расширения и открытия филиалов.

Усиливающаяся конкуренция и уровень обслуживания

Острая конкуренция на рынке заставляет поддерживать высокий уровень обслуживания, предлагать дополнительные услуги или расширять перечень уже имеющихся.

Компания «Ремонт на дому» подошла к этому очень серьезно. Она максимально расширила перечень техники, которая подлежит ремонту. Специалисты теперь чинят все:

стиральные и сушильные машины;

газовые и электроплиты;

посудомоечные машины;

холодильники;

кондиционеры;

духовые шкафы;

варочные панели;

телевизоры;

бойлеры;

диспоузеры;

кофемашины;

микроволновки;

газовые колонки и котлы;

пылесосы;

принтеры;

профессиональное кухонное оборудование.

Специалисты работают со всеми известными марками. Кроме устранения неисправностей, они дают рекомендации, которые помогут избежать поломки в дальнейшем.

Джерело: https://nadomu.kiev.ua/

Возможное партнерство с производителями для поддержки ремонта

Сотрудничество напрямую с дилерами и производителями в разы удешевляет ремонт. Не все сервисы еще пришли к этому решению, поэтому не могут снизить цены на запчасти, которые им приходится закупать с наценками в 2-3 раза дороже от стоимости.

Еще одно преимущество заказа оригинальных деталей у производителей — увеличение срока эксплуатации приборов.

Вклад ремонтной отрасли в экономику и занятость

Развитие ремонтной отрасли позволит снизить уровень безработицы, привлечь опытных специалистов, особенно предпенсионного возраста, которые остались не у дел после начала полномасштабной войны. Для молодежи тоже открываются перспективы в компаниях, которые обучают персонал самостоятельно или отправляют работать с более опытными коллегами.

Сервисные центры, которые работают официально, платят налоги и вносят вклад в экономику страны, позволяя ее стабилизировать после того, как многие промышленные компании покинули рынок.

Заключение

Обобщение факторов, подталкивающих рост спроса на ремонт бытовой техники

Основные факторы, подталкивающие население к заказам услуг сервисных центров:

снижение уровня доходов и ухудшение экономической ситуации;

невозможность взять кредит на покупку новой дорогостоящей техники;

повышение качества услуг сервисных центров в условиях растущей конкуренции;

осознание высокого качества приборов, выпущенных известными брендами;

осознанное потребительство и стремление улучшить экологическую ситуацию на планете.

Значимость внимания к ремонтной индустрии для будущего устойчивого потребительства

Без развития ремонтной индустрии формирование устойчивого потребительства невозможно, поскольку вместо починки вещи будут выбрасываться на помойку и загрязнять окружающую среду. Стимулирование отрасли правительством, социальная реклама позволяет быстрее сформировать общественное убеждение в том, что ремонт лучше покупки.

Перспективы дальнейшего развития и влияния на общественное сознание

Сейчас почва самая благоприятная для распространения влияния на общественное сознание. Потребители смогут убедиться в качественной починке приборов и экономической выгоде для себя. И в дальнейшем, даже при повышении благосостояния, будут больше отдавать предпочтение ремонту бытовой техники рядом с домом на удобных условиях, чем покупке новой непомерно дорогой техники или изделий «ноунейм» брендов.