Зростання інтересу до ремонту побутової техніки в Україні

Попит на ремонт побутової техніки досяг рекордних показників за останнє десятиліття, він збільшився на понад 40%. Цьому сприяли певні економічні, соціальні та зовнішні технічні чинники. Експерти дійшли висновку, що зараз лагодити дрібну та велику побутову техніку набагато вигідніше, ніж купувати нову. І така тенденція збережеться ще протягом 3-5 років.

Змінна динаміка споживчої поведінки

Поведінці споживачів властиві зміни, особливо в умовах кризи, яка зараз спостерігається в Україні. Люди намагаються економити фінанси та адаптуватися до ситуації.

Поведінкові тренди, що сформувалися після лютого 2022 року:

люди стали рідше купувати нову велику техніку, воліючи відремонтувати свою стару;

споживачі частіше звертаються до сервісних центрів через поліпшення якості послуг та можливості ремонту рідкісних моделей;

вимушено переміщені громадяни масово стали купувати б/в техніку, яка давно закінчила гарантійний термін;

перевага надається виробам недорогих брендів, які частіше виходять із ладу, ніж обладнання відомих торгових марок.

Економічні та екологічні спонукальні фактори

Головним чинником збільшення кількості ремонтів є значне зниження доходів населення внаслідок бойових дій на території України. Підвищилася й вартість електроприладів у середньому на 15%, але ціни на деякі позиції злетіли на 20-25%. Через порушення логістики частина техніки стала недоступною для ввезення.

Коливання курсу долара та євро призвели до подорожчання товарів. Але навіть після стабілізації ціни на них не знизилися. Тому ремонтувати домашні прилади стало вигідніше.

Захист довкілля — ще один значний фактор, який зробив ремонт старої побутової техніки популярнішим, ніж покупка нової. Якісна утилізація поки недоступна в Україні, а викидання холодильників, мікрохвильових печей, пральних машин на сміттєзвалище веде до неминучого забруднення води, повітря та ґрунту, які зараз знаходяться не в кращому стані.

Переваги ремонту порівняно з купівлею нової техніки

Економія грошей. Заміна 1-2 деталі обійдеться дешевше за купівлю нового обладнання. А прослужить воно не менше. Економія часу. Не треба нікуди їхати чи перевозити громіздкі прилади. Фахівці приїдуть у зручний час, усунуть поломку на місці, а за потреби самі доставлять техніку до сервісного центру. Видача гарантії. Зараз далеко не на нові речі видається гарантія. Сервісні центри цінують свою репутацію, тому часто пропонують розширену гарантію. Зручність послуг. Майстри з ремонту побутової техніки вдома викликають телефоном або через сайт. Екстрені поломки усувають у день виклику. Досвід та професіоналізм. У сервісах працюють фахівці, які якісно полагодять прилади та замінять деталі на нові. Вони цінують репутацію компанії і не халтурять. Купуючи техніку в магазині продавцям головне — продати товар, навіть не надто якісний. Можливість комплексного ремонту. Можна викликати одного майстра або бригаду для ремонту відразу кількох приладів. Це коштуватиме дешевше.

Єдиний виняток: якщо техніка дуже стара і вимагає заміни половини важливих запчастин, краще купити нову.

Тенденції на ринку ремонтних послуг

Погіршення економічної ситуації в країні призвело до розширення ринку ремонтних послуг та зниження продажів. Тепер покупку нової техніки споживачі більше відносять до розряду непередбачених витрат, ніж запланованих.

Переоцінка цінності довговічності та стійкості

Зараз не так легко знайти якісні пральні машини, бойлери, пилососи, холодильники тощо. Ринок насичений продукцією дешевих брендів, щоб зробити покупку доступнішою для населення. І навіть дорогі торгові марки часто мають китайське складання.

Люди вважають за краще лагодити обладнання оригінального складання, куплене 5 і більше років тому. Будь-яка проблема вирішується викликом майстра з ремонту побутової техніки.

Вплив цінової політики на вибір між ремонтом та заміною

Хоча багато запчастин і подорожчали, але вартість ремонту залишається набагато нижчою, ніж придбання нових холодильників, телевізорів, пральних машин.

Багато родин воліли брати дорогу техніку в кредит, оскільки накопичити на неї не виходило або терміново була потрібна заміна старої. Наразі банки сильно обмежили можливість видачі споживчих кредитів, що й розставило пріоритети на користь ремонту.

Прогрес у галузі ремонтних технологій та навичок

Раніше майстри візуально робили оцінку поломки, і не вдавалося виявити справжню причину несправності. Іноді доводилося викидати нові прилади.

Розвиток технологій дозволяє на кілька хвилин знайти усі несправності за допомогою комп'ютерної діагностики. До того ж розумні прилади самі показують код помилки в роботі.

Становлення нової парадигми: ремонт як відповідальний вибір

Ремонт замість купівлі – це суттєва економія коштів в умовах економічного спаду та фінансової нестабільності. Люди стали серйозніше підходити до цього питання, оскільки їх заощадження пішли на найважливіші потреби.

Роль усвідомленого споживання у формуванні попиту

Весь світ поступово приходить до усвідомленого споживання. Це означає, що люди раціональніше починають користуватися речами, не створюючи їх надлишку. Те саме стосується ресурсів.

Ремонт дозволяє на 50% і більше скоротити рівень відходів та покращити екологічний стан планети. Відповідальні споживачі дуже впливають формування попиту ремонт побутової техніки вдома.

Вплив соціальних медіа та обміну досвідом на рішення споживачів

«Сарафанне радіо» – це одне з основних джерел отримання клієнтів для ремонтних компаній. Люди схильні довіряти порадам друзів, близьких та родичів, якщо вони самі зверталися до сервісу та залишилися задоволені.

Інформація та відгуки в інтернеті впливають на вибір споживача, він завжди може вивчити репутацію ремонтної компанії, переваги ремонту та думку інших людей

Внесок ремонту у скорочення відходів та екологічну стійкість

У всьому світі утилізують не більше ніж 40% побутової техніки. Решта просто розкладається природним шляхом сотні років, завдаючи непоправної шкоди екології. У довкілля потрапляють важкі метали, ртуть, свинець, шкідливі гази та їх похідні. А при загорянні виділяється у кілька разів більше токсинів.

Ремонт продовжує термін служби, одним приладом можуть скористатися кілька поколінь. Тому навіть за відсутності якісної утилізації забруднення природи все одно зменшується.

Динаміка ринку ремонтних послуг в Україні

Попит на ремонт побутової техніки поблизу будинку виріс з 2022 року на 45%. З'явилися нові сервіси, а працюючі отримали додаткове навантаження.

Розвиток інфраструктури сервісних центрів та майстерень

Деякі споживачі продовжують користуватися послугами приватних майстрів із ремонту дрібної побутової техніки. Але більшість оцінила високу якість обслуговування у сервісних центрах, відповідальність співробітників та надання гарантій.

Наприклад, сервісний центр «Ремонт вдома» пропонує повний спектр послуг:

ремонт великої та дрібної побутової техніки в день заявки;

заміна запчастин тільки нові оригінальні деталі від дилерів бренда;

чищення та технічне обслуговування обладнання;

заправка холодильників та кондиціонерів холодоагентом;

надання розширених гарантій до 12 місяців.

Попит на послуги ремонтних компаній підвищується ще й через часті поломки приладів у зв'язку з перепадами напруги та відключеннями електрики. Так що контакти професійного сервісного центру вам знадобляться.



Переваги та виклики онлайн-платформ для пошуку ремонтних послуг

Практично всі ремонтні компанії мають сайт, де детально розписані всі послуги, представлені прайси та реалізована функція виклику майстра з ремонту побутової техніки через спеціальну форму. Менеджер сам зв'язується з клієнтом для уточнення деталей замовлення та погодження дати.

Існують спеціальні агрегатори, де зібрані всі компанії з ремонту, що дозволяє споживачеві порівнювати умови та ціни.

Користуватися інтернет-платформами набагато зручніше, ніж телефонувати кожному спеціалісту для уточнення цін, можливостей ремонту, наявності деталей і т.д.

Затребуваність кваліфікованих майстрів та фахівців

Сервісні центри цінують свою репутацію, тому набирають лише досвідчених фахівців. Майстер з ремонту побутової техніки отримує відгуки на сайті або спеціальних відгуках, на які надалі орієнтуються нові споживачі. Деякі компанії вважають за краще самі навчати співробітників, щоб бути впевненими у їхньому професіоналізмі.

Перспективи для ремонтної промисловості

Перспективи ремонтного бізнесу дуже широкі, оскільки доходи населення ще не скоро почнуть підвищуватися через непросту економічну ситуацію. Якщо грамотно підійти до відкриття справи, витрати окупляться в найближчий рік. Для діючих компаній зараз найсприятливіший час для розширення та відкриття філій.

Посилена конкуренція та рівень обслуговування

Гостра конкуренція на ринку змушує підтримувати високий рівень обслуговування, пропонувати додаткові послуги або розширювати перелік наявних.

Компанія "Ремонт вдома" підійшла до цього дуже серйозно. Вона максимально розширила перелік техніки, яка ремонтується. Фахівці тепер чинять все:

пральні та сушильні машини;

газові та електроплити;

посудомийні машини;

холодильники;

кондиціонери;

духові шафи;

варильні панелі;

телевізори;

бойлери;

диспоузери;

кавомашини;

мікрохвильові печі;

газові колонки та котли;

пилососи;

принтери;

професійне обладнання для кухні.

Фахівці працюють із усіма відомими марками. Крім усунення несправностей, вони надають рекомендації, які допоможуть уникнути поломки надалі.

Джерело: https://nadomu.kiev.ua/

Можливе партнерство з виробниками для підтримки ремонту

Співпраця безпосередньо з дилерами та виробниками в рази здешевлює ремонт. Не всі сервіси ще дійшли цього рішення, тому не можуть знизити ціни на запчастини, які їм доводиться закуповувати з націнками в 2-3 рази дорожче від вартості.

Ще одна перевага замовлення оригінальних деталей у виробників – збільшення терміну експлуатації приладів.

Внесок ремонтної галузі в економіку та зайнятість

Розвиток ремонтної галузі дозволить знизити рівень безробіття, залучити досвідчених фахівців, особливо передпенсійного віку, які залишилися без роботи після початку повномасштабної війни. Для молоді також відкриваються перспективи в компаніях, які навчають персонал самостійно або відправляють працювати з досвідченішими колегами.

Сервісні центри, які працюють офіційно, сплачують податки і роблять внесок в економіку країни, дозволяючи її стабілізувати після того, як багато промислових компаній залишили ринок.

Висновок

Узагальнення чинників, що підштовхують зростання попиту ремонт побутової техніки

Основні фактори, що підштовхують населення до замовлень послуг сервісних центрів:

зниження рівня доходів та погіршення економічної ситуації;

неможливість взяти кредит на купівлю нової дорогої техніки;

підвищення якості послуг сервісних центрів в умовах зростаючої конкуренції;

усвідомлення високої якості приладів, випущених відомими брендами;

усвідомлене споживацтво та прагнення покращити екологічну ситуацію на планеті.

Значимість уваги до ремонтної промисловості для майбутнього стійкого споживання

Без розвитку ремонтної індустрії формування стійкого споживання неможливе, оскільки замість ремонту речі будуть викидатися на смітник і забруднювати навколишнє середовище. Стимулювання галузі урядом, соціальна реклама дозволяє швидше сформувати суспільне переконання в тому, що ремонт кращий за покупку.

Перспективи подальшого розвитку та впливу на суспільну свідомість

Зараз ґрунт найсприятливіший для поширення впливу на суспільну свідомість. Споживачі зможуть переконатися в якісному ремонті приладів та економічній вигоді для себе. І надалі, навіть при підвищенні добробуту, більше віддаватимуть перевагу ремонту побутової техніки поруч із будинком на зручних умовах, ніж купівлі нової непомірно дорогої техніки чи виробів «ноунейм» брендів.