Рост интереса к ремонту бытовой техники в Украине
Спрос на ремонт бытовой техники достиг рекордных показателей за последнее десятилетие, он увеличился больше чем на 40%. Этому способствовали определенные экономические, социальные и внешние технические факторы. Эксперты пришли к выводу, что сейчас чинить мелкую и крупную бытовую технику намного выгоднее, чем покупать новую. И такая тенденция сохранится еще в течение 3-5 лет.
Меняющаяся динамика потребительского поведения
Поведению потребителей свойственны перемены, особенно в условиях кризиса, который сейчас наблюдается в Украине. Люди стараются экономить финансы и адаптироваться к ситуации.
Поведенческие тренды, которые сформировались после февраля 2022 года:
- люди стали реже покупать новую крупную технику, предпочитая отремонтировать свою старую;
- потребители чаще обращаются в сервисные центры из-за улучшения качества услуг и возможности починки редких моделей;
- вынужденно перемещенные граждане массово стали покупать б/у технику, у которой давно истек гарантийный срок;
- предпочтение отдается изделиям недорогих брендов, которые чаще выходят из строя, чем оборудование известных торговых марок.
Экономические и экологические побудительные факторы
Главный фактор увеличения количества ремонтов — значительное снижение доходов населения вследствие боевых действий на территории Украины. Повысилась и стоимость электроприборов в среднем на 15%, но цены на некоторые позиции взлетели на 20-25%. Из-за нарушения логистики часть техники стала недоступна для ввоза.
Колебания курса доллара и евро привели к подорожанию товаров. Но даже после стабилизации, цены на них не снизились. Поэтому ремонтировать домашние приборы стало выгоднее.
Защита окружающей среды — еще один значительный фактор, который сделал ремонт старой бытовой техники более популярным, чем покупка новой. Качественная утилизация пока недоступна в Украине, а выбрасывание холодильников, микроволновок, стиральных машин на свалку ведет к неизбежному загрязнению воды, воздуха и почвы, которые сейчас находятся не в лучшем состоянии.
Преимущества ремонта по сравнению с покупкой новой техники
- Экономия денег. Замена 1-2 детали обойдется дешевле покупки нового оборудования. А прослужит оно не меньше.
- Экономия времени. Не нужно никуда ехать или перевозить громоздкие приборы. Специалисты приедут в удобное время, устранят поломку на месте, а при необходимости сами доставят технику в сервисный центр.
- Выдача гарантии. Сейчас далеко не на все новые вещи выдается гарантия. Сервисные центры дорожат своей репутацией, поэтому часто предлагают расширенную гарантию.
- Удобство услуг. Мастера по ремонту бытовой техники на дому вызывают по телефону или через сайт. Экстренные поломки устраняют в день вызова.
- Опыт и профессионализм. В сервисах работают специалисты, которые качественно починят приборы и заменят детали на новые. Они дорожат репутацией компании и не халтурят. При покупке техники в магазине продавцам главное — продать товар, даже не слишком качественный.
- Возможность комплексного ремонта. Можно вызвать одного мастера или бригаду для починки сразу нескольких приборов. Это обойдется дешевле.
Единственное исключение: если техника очень старая и требует замены половины важных запчастей, то лучше купить новую.
Тенденции на рынке ремонтных услуг
Ухудшение экономической ситуации в стране привело к расширению рынка ремонтных услуг и снижению продаж. Теперь покупку новой техники потребители больше относят к разряду непредвиденных трат, чем запланированных.
Переоценка ценности долговечности и устойчивости
Сейчас не так легко найти качественные стиральные машины, бойлеры, пылесосы, холодильники и т. д. Рынок насыщен продукцией дешевых брендов, чтобы сделать покупку более доступной для населения. И даже дорогие торговые марки часто имеют китайскую сборку.
Люди предпочитают чинить оборудование оригинальной сборки, купленное 5 и более лет назад. Любая проблема решается вызовом мастера по ремонту бытовой техники.
Влияние ценовой политики на выбор между ремонтом и заменой
Хоть многие запчасти и подорожали, но стоимость ремонта остается гораздо ниже, чем приобретение новых холодильников, телевизоров, стиральных машин.
Многие семьи предпочитали брать дорогую технику в кредит, поскольку накопить на нее не получалось или срочно требовалась замена старой. Сейчас банки сильно ограничили возможность выдачи потребительских кредитов, что и расставило приоритеты в пользу ремонта.
Прогресс в области ремонтных технологий и навыков
Раньше мастера визуально делали оценку поломки, и не всегда удавалось выявить истинную причину неисправности. Иногда приходилось выбрасывать сравнительно новые приборы.
Развитие технологий позволяет на несколько минут найти все неисправности с помощью компьютерной диагностики. К тому же «умные» приборы сами показывают код ошибки в работе.
Становление новой парадигмы: ремонт как ответственный выбор
Ремонт вместо покупки — это существенная экономия средств в условиях экономического спада и финансовой нестабильности. Люди стали более серьезно подходить к этому вопросу, поскольку их сбережения ушли на более важные надобности.
Роль осознанного потребительства в формировании спроса
Весь мир постепенно приходит к осознанному потребительству. Это означает, что люди более рационально начинают пользоваться вещами, не создавая их переизбытка. То же самое касается ресурсов.
Ремонт позволяет на 50% и более сократить уровень отходов и улучшить экологическое состояние планеты. Ответственные потребители оказывают большое влияние на формирование спроса на ремонт бытовой техники на дому.
Влияние социальных медиа и обмена опытом на решения потребителей
«Сарафанное радио» — это один основных источников получения клиентов для ремонтных компаний. Люди склонны доверять советам друзей, близких и родственников, если они сами обращались в сервис и остались довольны.
Информация и отзывы в интернете влияют на выбор потребителя, он всегда может изучить репутацию ремонтной компании, преимущества ремонта и мнение других людей
Вклад ремонта в сокращение отходов и экологическую устойчивость
Во всем мире утилизируют не больше 40% бытовой техники. Остальная просто разлагается естественным путем сотни лет, нанося непоправимый вред экологии. В окружающую среду попадают тяжелые металлы, ртуть, свинец, вредные газы и их производные. А при возгорании выделяется в несколько раз больше токсинов.
Ремонт продлевает срок службы, одним прибором могут пользоваться несколько поколений. Поэтому даже при отсутствии качественной утилизации, загрязнение природы все равно уменьшается.
Динамика рынка ремонтных услуг в Украине
Спрос на ремонт бытовой техники поблизости к дому вырос с 2022 года на 45%. Появились новые сервисы, а давно работающие получили дополнительную нагрузку.
Развитие инфраструктуры сервисных центров и мастерских
Некоторые потребители продолжают пользоваться услугами частных мастеров по ремонту мелкой бытовой техники. Но большинство оценило высокое качество обслуживания в сервисных центрах, ответственность сотрудников и предоставление гарантий.
Например, сервисный центр «Ремонт на дому» предлагает полный спектр услуг:
- ремонт крупной и мелкой бытовой техники в день заявки;
- замена запчастей только на новые оригинальные детали от дилеров бренда;
- чистка и техническое обслуживание оборудования;
- заправка холодильников и кондиционеров хладагентом;
- предоставление расширенных гарантий до 12 месяцев.
Спрос на услуги ремонтных компаний повышается еще и из-за частых поломок приборов в связи с перепадами напряжения и отключениями электричества. Так что контакты профессионального сервисного центра вам точно пригодятся.
Преимущества и вызовы онлайн-платформ для поиска ремонтных услуг
Практически у всех ремонтных компаний есть сайт, где детально расписаны все услуги, представлены прайсы и реализована функция вызова мастера по ремонту бытовой техники через специальную форму. Менеджер сам связывается с клиентом для уточнения деталей заказа и согласования даты.
Существуют специальные агрегаторы, где собраны все компании по ремонту, что позволяет потребителю сравнивать условия и цены.
Пользоваться интернет-платформами гораздо удобнее, чем названивать каждому специалисту для уточнения цен, возможностей ремонта, наличия деталей и т. д.
Востребованность квалифицированных мастеров и специалистов
Сервисные центры дорожат своей репутацией, поэтому набирают только опытных специалистов. Мастер по ремонту бытовой техники получает отзывы на сайте или в специальных отзовиках, на которые в дальнейшем ориентируются новые потребители. Некоторые компании предпочитают сами обучать сотрудников, чтобы быть уверенными в их профессионализме.
Перспективы для ремонтной индустрии
Перспективы у ремонтного бизнеса очень широкие, поскольку доходы населения еще не скоро начнут повышаться из-за непростой экономической ситуации. Если грамотно подойти к открытию дела, то расходы окупятся в ближайший год. Для действующих компаний сейчас самое благоприятное время для расширения и открытия филиалов.
Усиливающаяся конкуренция и уровень обслуживания
Острая конкуренция на рынке заставляет поддерживать высокий уровень обслуживания, предлагать дополнительные услуги или расширять перечень уже имеющихся.
Компания «Ремонт на дому» подошла к этому очень серьезно. Она максимально расширила перечень техники, которая подлежит ремонту. Специалисты теперь чинят все:
- стиральные и сушильные машины;
- газовые и электроплиты;
- посудомоечные машины;
- холодильники;
- кондиционеры;
- духовые шкафы;
- варочные панели;
- телевизоры;
- бойлеры;
- диспоузеры;
- кофемашины;
- микроволновки;
- газовые колонки и котлы;
- пылесосы;
- принтеры;
- профессиональное кухонное оборудование.
Специалисты работают со всеми известными марками. Кроме устранения неисправностей, они дают рекомендации, которые помогут избежать поломки в дальнейшем.
Джерело: https://nadomu.kiev.ua/
Возможное партнерство с производителями для поддержки ремонта
Сотрудничество напрямую с дилерами и производителями в разы удешевляет ремонт. Не все сервисы еще пришли к этому решению, поэтому не могут снизить цены на запчасти, которые им приходится закупать с наценками в 2-3 раза дороже от стоимости.
Еще одно преимущество заказа оригинальных деталей у производителей — увеличение срока эксплуатации приборов.
Вклад ремонтной отрасли в экономику и занятость
Развитие ремонтной отрасли позволит снизить уровень безработицы, привлечь опытных специалистов, особенно предпенсионного возраста, которые остались не у дел после начала полномасштабной войны. Для молодежи тоже открываются перспективы в компаниях, которые обучают персонал самостоятельно или отправляют работать с более опытными коллегами.
Сервисные центры, которые работают официально, платят налоги и вносят вклад в экономику страны, позволяя ее стабилизировать после того, как многие промышленные компании покинули рынок.
Заключение
Обобщение факторов, подталкивающих рост спроса на ремонт бытовой техники
Основные факторы, подталкивающие население к заказам услуг сервисных центров:
- снижение уровня доходов и ухудшение экономической ситуации;
- невозможность взять кредит на покупку новой дорогостоящей техники;
- повышение качества услуг сервисных центров в условиях растущей конкуренции;
- осознание высокого качества приборов, выпущенных известными брендами;
- осознанное потребительство и стремление улучшить экологическую ситуацию на планете.
Значимость внимания к ремонтной индустрии для будущего устойчивого потребительства
Без развития ремонтной индустрии формирование устойчивого потребительства невозможно, поскольку вместо починки вещи будут выбрасываться на помойку и загрязнять окружающую среду. Стимулирование отрасли правительством, социальная реклама позволяет быстрее сформировать общественное убеждение в том, что ремонт лучше покупки.
Перспективы дальнейшего развития и влияния на общественное сознание
Сейчас почва самая благоприятная для распространения влияния на общественное сознание. Потребители смогут убедиться в качественной починке приборов и экономической выгоде для себя. И в дальнейшем, даже при повышении благосостояния, будут больше отдавать предпочтение ремонту бытовой техники рядом с домом на удобных условиях, чем покупке новой непомерно дорогой техники или изделий «ноунейм» брендов.