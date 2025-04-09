Зростання долара і стрибок євро: НБУ оновив курси валют

Офіційний курс на 10 квітня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,2751 гривень за 1 долар (+0,1011 грн).



bank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 45,5471 гривень за 1 євро (+0,5213 грн).



bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс зріс на 13 копійок до 41,30-41,33 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.



udinform.com

На готівковому ринку курс долара зріс на 10 копійок до 41,30 гривень.

Прогноз курсу

Різке зростання курсу євро спричинене змінами в парі євро-долар на міжнародному ринку.

Долар США 9 квітня впав по відношенню до валют-притулків і євро, оскільки інвестори стурбовані економічними наслідками введення мит США, які налякали світові фондові ринки.

Єдина європейська валюта зміцнилася на 0,7% до 1,1033, повернувшись до пікового значення минулого тижня 1,1147 долара.