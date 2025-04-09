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Рост доллара и скачок евро: НБУ обновил курсы валют

Фото: курс доллара вырос на 10 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Единая европейская валюта подорожала на 50 копеек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 10 апреля 2025 года установлен на таком уровне: 41,2751 гривен за 1 доллар (+0,1011 грн).

bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 45,5471 гривен за 1 евро (+0,5213 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 13 копеек до 41,30-41,33 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке курс доллара вырос на 10 копеек до 41,30 гривен.

Прогноз курса

Резкий рост курс евро вызван изменениям в паре евро-доллар на международном рынке.

Доллар США 9 апреля упал по отношению к валютам-убежищам и евро, поскольку инвесторы обеспокоены экономическими последствиями введения пошлин США, которые напугали мировые фондовые рынки.

Единая европейская валюта укрепилась на 0,7% до 1,1033, вернувшись к пиковому значению прошлой недели 1,1147 доллара.

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