Зросла кількість жертв вчорашнього ракетного удару по Одеській області

Обстріл Одеської області

Ввечері у середу, 9 жовтня, російські окупанти завдали ракетного удару по Одеській області. За даними місцевої влади, росіяни вдарили по портовій інфраструктурі. Внаслідок атаки було пошкоджене цивільне судно під прапором Панами - контейнеровоз Shui Spirit.

Це було третє іноземне судно, яке було атаковане Росією протягом чотирьох днів.

Спочатку була інформація про п'ятьох загиблих та вісьмох поранених внаслідок ворожої атаки. Четверо травмованих були у важкому стані. Згодом голова Одеської ОВА повідомив, що кількість загиблих зросла до шести.

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