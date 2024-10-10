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Зросла кількість жертв вчорашнього ракетного удару по Одеській області

Одеська область, Четвер 10 жовтня 2024 10:16
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Зросла кількість жертв вчорашнього ракетного удару по Одеській області Фото: в Одеській області зросла кількість жертв після ракетної атаки (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Кількість загиблих внаслідок ракетного удару по Одеській області 9 жовтня зросла. У лікарні помер поранений чоловік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера в Telegram.

Станом на ранок 10 жовтня кількість жертв в Одеській області зросла до семи.

За словами Кіпера, сьогодні вранці у лікарні помер поранений 46-річний співробітник порту.

"Лікарі робили все можливе, але поранення були надто важкими. Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким", - йдеться у повідомленні.

Обстріл Одеської області

Ввечері у середу, 9 жовтня, російські окупанти завдали ракетного удару по Одеській області. За даними місцевої влади, росіяни вдарили по портовій інфраструктурі. Внаслідок атаки було пошкоджене цивільне судно під прапором Панами - контейнеровоз Shui Spirit.

Це було третє іноземне судно, яке було атаковане Росією протягом чотирьох днів.

Спочатку була інформація про п'ятьох загиблих та вісьмох поранених внаслідок ворожої атаки. Четверо травмованих були у важкому стані. Згодом голова Одеської ОВА повідомив, що кількість загиблих зросла до шести.

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