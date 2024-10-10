ua en ru
Чт, 10 октября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Возросло количество жертв вчерашнего ракетного удара по Одесской области

Одесская область, Четверг 10 октября 2024 10:16
UA EN RU
Возросло количество жертв вчерашнего ракетного удара по Одесской области Фото: в Одесской области возросло количество жертв после ракетной атаки (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Число погибших в результате ракетного удара по Одесской области 9 октября возросло. В больнице скончался раненый мужчина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Одесского ОВА Олега Кипера в Telegram.

По состоянию на утро 10 октября количество жертв в Одесской области выросло до семи.

По словам Кипера, сегодня утром в больнице скончался раненый 46-летний сотрудник порта.

"Врачи делали все возможное, но ранения были слишком тяжелыми. Выражаю искренние соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении.

Обстрел Одесской области

Вечером в среду, 9 октября, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Одесской области. По данным местных властей, россияне ударили по портовой инфраструктуре. В результате атаки было повреждено гражданское судно под флагом Панамы - контейнеровоз Shui Spirit.

Это было третье иностранное судно, атакованное Россией в течение четырех дней.

Сначала была информация о пяти погибших и восьми раненых в результате вражеской атаки. Четверо травмированных были в тяжелом состоянии. Позже глава Одесской ОВА сообщил, что количество погибших возросло до шести.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одесса Война в Украине Война России против Украины Ракетная атака
NEWS
На аэродроме "Ханская" в Адыгее уничтожен склад с топливом, - ЦПД
На аэродроме "Ханская" в Адыгее уничтожен склад с топливом, - ЦПД
DAILY
Буданов, Умеров и Сырский? Почему заговорили об увольнениях в военной верхушке
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Буданов, Умеров и Сырский? Почему заговорили об увольнениях в военной верхушке