Возросло количество жертв вчерашнего ракетного удара по Одесской области

Число погибших в результате ракетного удара по Одесской области 9 октября возросло. В больнице скончался раненый мужчина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Одесского ОВА Олега Кипера в Telegram.

"Врачи делали все возможное, но ранения были слишком тяжелыми. Выражаю искренние соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении.

По словам Кипера, сегодня утром в больнице скончался раненый 46-летний сотрудник порта.

По состоянию на утро 10 октября количество жертв в Одесской области выросло до семи.

Обстрел Одесской области

Вечером в среду, 9 октября, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Одесской области. По данным местных властей, россияне ударили по портовой инфраструктуре. В результате атаки было повреждено гражданское судно под флагом Панамы - контейнеровоз Shui Spirit.

Это было третье иностранное судно, атакованное Россией в течение четырех дней.

Сначала была информация о пяти погибших и восьми раненых в результате вражеской атаки. Четверо травмированных были в тяжелом состоянии. Позже глава Одесской ОВА сообщил, что количество погибших возросло до шести.

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