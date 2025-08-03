Зросла кількість жертв ракетного обстрілу Краматорська 31 липня

Атака на Краматорськ

Нагадаємо, про потужний вибух у Краматорську стало відомо близько 15:00 31 липня. У центрі міста здійнявся стовп диму.

Після цього начальник Краматорської міської військової адміністрації підтвердив, що росіяни вдарили по місту та повідомив про перших постраждалих.

Як виявилось, в результаті ворожого удару половину житлової багатоповерхівки було зруйновано вщент. Як повідомила місцева влада, удар по будинку був прицільним.

Раніше сьогодні стало відомо, що кількість жертв російського удару по Краматорську зросла до 4 осіб

"Внаслідок атаки загинуло щонайменше 4 особи, з яких тіло однієї особи рятувальники деблокували з-під завалів, ще 13 людей отримали поранення", - розповіли рятувальники.

Співробітники Державної служби надзвичайних ситуацій також показали фото з Краматорська.

Зауважимо, що Краматорськ, розташований в Донецькій області, вже не перший місяць перебуває під постійною загрозою з боку російських військ.

Місто, яке залишається одним із найбільших гуманітарних та логістичних хабів на сході України, регулярно зазнає ракетних та авіаційних обстрілів.