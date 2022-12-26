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Зросла кількість загиблих через затоплення військового корабля Таїланду

Фото: військовий корабель Таїланду затонув під час шторму (Nassana Nanuam / bangkokpost.com)
Автор: Володимир Костирін

Кількість загиблих в результаті краху корвета військово-морських сил Таїланду "Sukhothai" під час шторму в Сіамській затоці зросла до 18 людей. Понад десять членів екіпажу судна ще вважаються зниклими безвісти.

Про це передає РБК-Україна, посилаючись на The Bangkok Post.

Корабель затонув під час патрулювання біля Прачуап-Кхірі-Хана пізно ввечері 18 грудня - під час шторму його вдарили високі хвилі, судно нахилилося приблизно на 60 градусів до правого борту та морська вода залила його.

Зі 105 моряків і морських піхотинців, які перебували на борту "Sukhothai", 76 було врятовано, ще 18 було знайдено мертвими. Ще 11 офіцерів, як і раніше, не можуть знайти, йдеться в повідомленні Королівського флоту Таїланду.

Як заявив головнокомандувач Королівськими ВМС Таїланду адмірал Чернгчай Чомчернгпат, корабель у момент затоплення перевозив на 30 осіб більше, ніж зазвичай, і на всіх не вистачило рятувальних жилетів.

За його словами, додаткові офіцери перебували на борту, бо корабель брав участь у салюті засновнику тайського флоту.

Деякі з тих, хто не мав рятувальних жилетів, намагалися врятуватися на надувних плотах, деякі з яких зберігалися на борту "Sukhothai", а деякі були скинуті рятувальними вертольотами та іншими кораблями, пише CNN.

Як зазначив адмірал, із рятувальним жилетом чи без нього - це "не впливає на шанси на виживання". Він додав, що корабель затонув після того, як до нього потрапила морська вода та відключила енергетичні системи судна.

На той час хвилі були висотою від 3 до 4 метрів, а температура води становила близько 29 градусів за Цельсієм.

Затоплення тривало понад 3 години, внаслідок чого двигун та електричні системи корабля були виведені з ладу, а всі спроби відкачати його були зірвані.

Також адмірал відхилив припущення, що майже 40-річний корабель, можливо, не був у належній формі для роботи у відкритому морі, заявивши, що останніми роками корвет кілька разів модернізувався.

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