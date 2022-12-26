Выросло количество погибших из-за крушения военного корабля Таиланда

Корабль затонул во время патрулирования возле Прачуап-Кхири-Хана поздно вечером 18 декабря - во время шторма его ударили высокие волны, судно наклонилось примерно на 60 градусов к правому борту и морская вода залила его.

Из 105 моряков и морских пехотинцев, находившихся на борту "Sukhothai", 76 были спасены, еще 18 были найдены мертвыми. Еще 11 офицеров по-прежнему не могут найти, говорится в сообщении Королевского флота Таиланда.

Как заявил главнокомандующий Королевскими ВМС Таиланда адмирал Чернгчай Чомчернгпат, корабль в момент затопления перевозил на 30 человек больше, чем обычно, и на всех не хватило спасательных жилетов.

По его словам, дополнительные офицеры находились на борту, потому что корабль принимал участие в салюте основателю тайского флота.

Некоторые из тех, у кого не было спасательных жилетов, пытались спастись на надувных плотах, некоторые из которых хранились на борту "Sukhothai", а некоторые были сброшены спасательными вертолетами и другими кораблями, пишет CNN.

Как отметил адмирал, со спасательным жилетом или без него - это "не влияет на шансы на выживание". Он добавил, что корабль затонул после того, как в него попала морская вода и отключила энергетические системы судна.

В то время волны были высотой от 3 до 4 метров, а температура воды составляла около 29 градусов по Цельсию.

Затопление продолжалось более 3 часов, в результате чего двигатель и электрические системы корабля были выведены из строя, а все попытки откачать его были сорваны.

Также адмирал отклонил предположение, что почти 40-летний корабль, возможно, не был в надлежащей форме для работы в открытом море, заявив, что за последние годы корвет несколько раз модернизировался.