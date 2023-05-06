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Зросла кількість поранених внаслідок російського обстрілу Нікополя

Фото: в Нікополі зросла кількість поранених (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

В результаті сьогоднішнього російського обстрілу по Нікополю Дніпропетровської області зросла кількість поранених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Дніпропетровської обласної прокуратури.

"За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни", - повідомили в прокуратурі.

За даними слідства, сьогодні, 6 травня, росіяни здійснили артилерійський обстріл м. Нікополь. У результаті обстрілу постраждало четверо людей.

Крім того, внаслідок російської атаки було пошкоджено:

  • промислове підприємство;
  • приватні будинки;
  • газопровід.

Нагадаємо, ми повідомляли, що сьогодні окупанти обстріляли Нікополь з "Граду" та артилерії.

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НікопольДніпропетровська областьВійна Росії проти України