Зросла кількість поранених внаслідок російського обстрілу Нікополя

"За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни", - повідомили в прокуратурі.

За даними слідства, сьогодні, 6 травня, росіяни здійснили артилерійський обстріл м. Нікополь. У результаті обстрілу постраждало четверо людей.

Крім того, внаслідок російської атаки було пошкоджено:

промислове підприємство;

приватні будинки;

газопровід.

Нагадаємо, ми повідомляли, що сьогодні окупанти обстріляли Нікополь з "Граду" та артилерії.

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