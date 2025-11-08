Зросла кількість поранених, десятки пошкоджених будинків: нові деталі обстрілу Київщини
На Київщині триває ліквідація наслідків нічної масованої атаки Росії. Ворог знову бив по мирних населених пунктах та об’єктах критичної інфраструктури.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Київської ОВА Миколу Калашника.
За його словами, у Вишгородському районі постраждали четверо жінок. Троє з них отримали гостру реакцію на стрес, ще одну жінку 1983 року народження прооперували в місцевій лікарні - у неї осколкове поранення стегна. Її стан оцінюють як середньої тяжкості.
У Обухівському районі поранено чоловіка 1975 року народження - у нього відкрита рана передпліччя, лікування проходитиме амбулаторно.
Внаслідок ударів у Вишгородському районі пошкоджено 20 приватних будинків, три автомобілі, господарчі споруди та гаражі. У Бориспільському районі також пошкоджено один будинок. На об’єктах вибито вікна, посічено фасади та покрівлі.
Наразі в області діють графіки погодинних відключень електроенергії. Влада закликає мешканців користуватися світлом відповідально та ощадливо.
Обстріл України
У ніч проти 8 листопада Росія знову завдала масованого комбінованого удару по території України, застосувавши одночасно ракети різних типів та ударні дрони. Основною ціллю ворога традиційно стала енергетична інфраструктура.
Унаслідок атаки в кількох регіонах сталися аварійні відключення електроенергії та збої в роботі критичних об’єктів. Найбільше постраждав Кременчук - місто тимчасово залишилося без світла. Через пошкодження енергомереж "Укрзалізниця" повідомила про затримки руху поїздів.
За інформацією українських військових, протягом ночі РФ випустила по Україні 503 засоби повітряного ураження.
Як пояснив ,начальник управління комунікації командування Повітряних сил Юрій Ігнат, російська армія продовжує завдавати масованих ударів по критичній інфраструктурі України, дедалі частіше застосовуючи балістичні ракети.
Російська армія атакувала протягом усієї ночі, використовуючи дрони та ракети. Усі деталі комбінованої атаки - у матеріалі РБК-Україна.