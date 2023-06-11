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"Зроблені для людей": в ЗСУ показали роботу чеських зенітних комплексів Viktor

Фото: в ЗСУ показали роботу чеських зенітних комплексів Viktor (facebook.com/JointForcesCommandAFU)
Автор: Сергій Пишкін

Зенітні комплекси Viktor є простими в обслуговуванні й маневрені. У поєднанні з тепловізійним прицілом це дуже потужна зброя проти іранських ударних дронів Shahed.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку командування Об'єднаних Сил ЗС України.

Як розповів командувач Об’єднаних Сил ЗС України Сергій Наєв, головним завдання установок є боротьба з ударними безпілотними летальними апаратами, а також протидія літакам та гелікоптерам на малих висотах. Зокрема зенітні комплекси можна використати проти легкоброньованої техніки й польових укріплень ворога.

"За словами командувача цього року розпочалося устатковування мобільних вогневих груп новими зенітними установками чеського виробництва. Перші зразки комплексів Viktor вже несуть бойове чергування на півночі та демонструють відмінні результати зі збиття дронів-камікадзе", - пише пресслужба.

Фото: в ЗСУ показали роботу чеських зенітних комплексів Viktor (facebook.com/JointForcesCommandAFU)

Чеська кулеметна установка постачається Україні в межах надання матеріальної технічної допомоги. Комплекс "зроблений для людей" та чудово справляється зі своїм завданням.

Фото: в ЗСУ показали роботу чеських зенітних комплексів Viktor (facebook.com/JointForcesCommandAFU)

"У подальшому для того, аби підвищити спроможності мобільних вогневих груп в цілому, планується посилити їх засобами радіолокаційної розвідки", - додав Наєв.

Під час тестування командувач Об’єднаних Сил ЗС відзначив ергономічність й легкість керування зенітного комплексу.

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