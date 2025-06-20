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Зробіть це на сонцестояння і щастя знайде вас вже до осені: 3 ритуали від астролога

П'ятниця 20 червня 2025 19:53
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Зробіть це на сонцестояння і щастя знайде вас вже до осені: 3 ритуали від астролога Що треба робити на сонцестояння (ілюстративне фото: Freepik)
Автор: Поліна Іваненко
Експерт: Тетяна Бланк

21 червня, коли настає літнє сонцестояння, можна не просто зустріти особливу астрологічну подію, а ще й прикликати щастя. Для цього потрібно дотримуватись правил цього дня й знати про певні ритуали.

Нумеролог та астролог Тетяна Бланк розповіла РБК-Україна, що робити на сонцестояння та які заборони важливо врахувати.

Правила сонцестояння

"Сонце заходить в знак Рака. Це пік світла. День, коли Сонце перебуває в найвищій точці неба, а ніч коротшає до мінімуму. Сонцестояння - це час щедрості й достатку, час тріумфу самого життя, піку календарного року. Усі ритуали, бажання, наміри в цей день посилюються в десятки разів. Природа на максимумі", - розповіла Бланк.

Що треба зробити обов’язково:

  • Очистити простір: не забудьте протерти пил, винести сміття (і з шафи, і з голови), змити все зайве водою або сіллю. Це як міні-детокс перед великою енергетичною хвилею.
  • Красиво вдягнутися: діставайте з шафи улюблену сукню чи щось інше. Принцип "вдягну все найкраще одразу" сьогодні працює, як ніколи.
  • Поставити себе в центр: це день сили Сонця, а отже - день сили особистості. Проявляйся та сяйте!
  • Символічно підживити тіло: Сезон овочів, ягід, води та трав в розпалі, тому. приготуй щось просте й смачне - щоб тіло зрозуміло, що літо вже тут.

Що заборонено робити на Сонцестояння

Не слід сумувати, говорити про погане, сваритись, лити сльози. Все сказане та зроблене підсилюється. Тому навіщо притягувати погане?

Також астролог не радить сидіти вдома. Навіть просто прогулянка дасть новий ресурс. Не слід ігнорувати сигнали тіла. Якщо хочеться спати, спіть, а якщо хочеться руху - біжіть на танці. Тіло сьогодні дуже чутливе до твоїх рішень.

Ритуали на сонцестояння

  • Лист самому собі. Напишіть, що ви хочете побачити у своєму житті до осіннього рівнодення. Покладіть в конверт і відкрийте 21 вересня - побачите, що спрацювало.
  • Свічка намірів. Запаліть жовту або помаранчеву свічку. Подумайте, чого хочете досягти до кінця літа. Нехай ця енергія працює разом з Сонцем.
  • Свято тіла. Потіште себе тілесно: масаж, солоденьке, приємні дотики, рух.

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