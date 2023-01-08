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Зробимо усе можливе. Скібіцький оцінив ймовірність завершення війни у 2023 році

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Неділя 08 січня 2023 12:53
Зробимо усе можливе. Скібіцький оцінив ймовірність завершення війни у 2023 році Фото: Вадим Скібіцький, заступник начальника ГУР (ffinbalance.com.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Українські воїни зроблять усе можливе, аби завершити війну між Україною та Росією у поточному році. Головною метою є вихід до кордонів нашої країни 1991 року.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова представника Головного управління розвідки Міноборони Вадима Скібіцького в інтерв'ю для Corriere della Sera.

"Ми будемо намагатися зробити все можливе, щоб досягти завершення війни в цьому році. Це також залежить від того, як розвиватимуться економічні справи в Росії і чи залишатиметься економічний тиск високим", - заявив Скібіцький.

Представник ГУР зауважив, що це також залежить й від того, чи залишиться міжнародна підтримка України такою ж сильною, як сьогодні.

На питання, чи буде Мелітополь наступною ціллю ЗСУ на південному фронті, Скібіцький відповів, що головною метою, є вихід до кордонів 1991 року та додав: "Тому так, звичайно, і Мелітополь".

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що офіційний представник президента Туреччини Ібрагім Калин звинуватив Росію у затягуванні війни.

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