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"Зробімо це". Чемпіон нового дивізіону кинув зухвалий виклик Усику

Лондон, Вівторок 28 травня 2024 16:46
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"Зробімо це". Чемпіон нового дивізіону кинув зухвалий виклик Усику Фото: Лоуренс Околі завоював пояс новоствореного дивізіону (facebook.com/okolieboxing)
Автор: Антон Федорців

Чемпіон світу в бріджервейті за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC) Лоуренс Околі викликав на поєдинок абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі Олександра Усика.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на iFL TV.

31-річний британець готовий вийти в ринг проти українського боксера. Нещодавно він завоював титул чемпіона в новому дивізіоні між першою важкою вагою і хевівейтом – бріджервейті (до 101,6 кг).

Околі переконаний, що повинен стати наступним суперником зі Сполученого Королівства для Усика. Він віддав належне досягненням українця і визнав сенсаційний талант абсолютного чемпіона в надважкій вазі. Водночас британець впевнений, що Усик давно не боксував із швидкісним бійцем.

"Тож я буду радий, якщо він захоче створити спадок, стати чемпіоном світу в трьох вагових категоріях. Я зараз – чемпіон світу в трьох дивізіонах. Якщо він хоче стати чемпіоном у трьох вагових категоріях, то зробімо це", – заявив Околі.

Чемпіон у бріджервейті не буде наступним суперником Усика. Український чемпіон, найімовірніше, спершу проведе бій-реванш проти британця Тайсона Ф'юрі. "Циганський Король" активував опцію другого поєдинку в контракті бою за титул абсолюта.

Що відомо про бій Усик – Ф'юрі 2

У першому поєдинку українець здобув перемогу після роздільного рішення суддів. Усику віддали перевагу два з трьох представників боксерської Феміди – 115:112, 114:113.

Організатори поєдинку визначилися з термінами бою-реваншу. Попередньо він запланований на жовтень 2024 року в Ер-Ріяді. Якщо IBF не віддасть титул сильнішому в бою хорвата Хрговіча та британця Дюбуа, то переможець реваншу залишиться абсолютним чемпіоном.

У разі відмови Ф'юрі від бою Усик матиме мінімум трьох кандидатів у суперники. Після переможця поєдинку Хрговіч – Дюбуа наступними в черзі розташувалися ще два важкоговаговики – регулярний чемпіон WBA Чарр і тимчасовий чемпіон WBO Паркер.

До слова, раніше пригадали найважливіші перемоги Усика на професіональному рівні.

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