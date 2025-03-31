"Зробимо Європу знову великою": бум на ринку набирає обертів

Європа стає більш самостійною менш залежною від США. Інвестори бачать у регіоні, якого довго уникали, можливості, що виходять за рамки простої скупки акцій оборонних підприємств.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Як наголошується в публікації, є підстави для обережності, оскільки величезні німецькі витрати на оборону та інфраструктуру дадуть про себе знати не відразу. Однак багато хто вибирає довгу гру.

"Схоже, що угоди під гаслом MEGA (Make Europe Great Again) зараз швидко витісняють угоди MAGA, які втратили свою привабливість", - сказав Марк Даудінг, ІТ-директор групи облігацій BlueBay RBC, маючи на увазі рух президента США Дональда Трампа "Зробимо Америку знову великою".

Оборона

План Брюсселя щодо мобілізації до 800 млрд євро на переозброєння і бюджетні витрати Німеччини означає, що оборонні акції залишаються привабливими для інвесторів, навіть після їхнього різкого зростання після вторгнення Росії в Україну 2022 року.

Європейські аерокосмічні та оборонні акції зросли на 33% цього року, а оціночні коефіцієнти перевищили показники американських аналогів, досягнувши рівнів, які асоціюються з розкішшю або технологіями.

Виробник танків Rheinmetall був недовгий час дорожчим за Ferrari. Цього місяця акції компанії торгуються за ціною, що в 44 рази перевищує очікуваний прибуток, що підкреслює готовність інвесторів платити премію за вкладення в цю довгострокову тенденцію.

Очікуване середньорічне зростання прибутку оборонних компаній до 2028 року, за оцінками Citi, становитиме від 8% для BAE, до 32% для Rheinmetall.

Європейський Союз хоче закуповувати більше європейської зброї, але це виклик. З 2022 року 78% закупівель ЄС здійснювалося за межами блоку, а 63% - у США, показують дані Європейської комісії.

Керуючий фондом Vontobel Маркус Хансен вважає, що інвесторам слід зосередитися на галузях із реальним і нагальним попитом, таких як відновлення виснажених запасів боєприпасів і піхотного обладнання.

Водночас компанії, що займаються поставками в оборонну промисловість, та інші сектори, включно з комунікаціями, можуть виграти.

Eutelsat зріс на 260% цього місяця, що зумовлено припущеннями, що франко-британський супутниковий оператор може замінити Starlink Ілона Маска в наданні доступу до Інтернету в Україні.

"Крім озброєння, оборона також стосується логістики, даних і зв'язку, а також персоналу. Це комплексний ланцюжок створення вартості, в якому постачальники відіграють важливу роль", - сказав керуючий портфелем Evli Томас Гільдебрандт.

Облігації

Спільні облігації ЄС і німецькі бонди в перспективі розширять пул облігацій з рейтингом AAA, який підтримає статус євро як резервної валюти.

Історичні витрати Німеччини на інфраструктуру та оборону можуть призвести до збільшення боргу більш ніж на трильйон євро.

Ба більше, ЄС планує спільно позичити до 150 мільярдів євро як забезпечення кредитів державам-членам для збільшення витрат на оборону. Ще кілька місяців тому навіть прихильники цього кроку не очікували.

Облігації, що забезпечують програму, яка отримала назву SAFE, збільшать борг ЄС, що становить близько 650 мільярдів євро.

Це ознака того, що блок може стати більш постійним позичальником, на що давно сподівалися інвестори, прийнявши ще один виклик після свого величезного фонду відновлення після COVID-19.

Однак ці кредити становлять лише невелику частину загального плану у 800 мільярдів євро, а решта залишається на розсуд національних урядів.

Фінансовий сектор

Європейські банки, які користуються популярністю, оскільки фіскальне стимулювання покращує економічні перспективи, зросли на 26% від початку року, що стало найкращим кварталом з 2020 року.

За оцінками Беренберга, економіка Німеччини має зрости приблизно на 1,4% у 2026 і 2027 роках після майже чотирьох років стагнації.

Опитування керівників фондами, проведене BofA в березні, засвідчило, що банки і страхові компанії є найбільшими секторами з надлишковим капіталом у Європі, за якими йдуть промислові підприємства.

"Ми позитивно налаштовані щодо банків, оскільки більш високі очікування зростання повинні зробити криву прибутковості (облігацій) крутішою, що піде на користь банкам і справді підстьобне зростання кредитування", - сказав старший інвестиційний аналітик GlobalX Тревор Єйтс, зазначивши, що компанія спостерігає великий інтерес до свого ETF німецьких акцій DAX.

Інвестори також очікують, що європейські регулятори пом'якшать правила для банків, з огляду на курс США на дерегулювання.

Периферія Європи

Іспанські та італійські акції, за словами Маніша Кабри, стратега з багатопрофільних активів Societe Generale, значно дешевші, ніж у країнах Центральної Європи, що дає їм змогу розраховувати на прибуток.

Південноєвропейські акції також пропорційно менше схильні до впливу мит США, ніж акції Німеччини або Франції, і значною мірою залежать від банків.

"Відбуваються паралельні процеси. По-перше, це німецьке боргове гальмо, а для нього (середньої капіталізації) MDAX і довга позиція по євро - це ваша торгівля, по-друге, банківське регулювання і зростання номінального ВВП Європи, і обидва ці фактори впливають на банки", - сказав Кабра.

"Саме це і забезпечує периферія Європи", - додав він.

Зелена енергетика

Аналітики вважають, що прагнення Європи стати більш енергонезалежною, починаючи з 2022 року, продовжиться, до того ж від цього виграють компанії, що працюють у сфері відновлюваної енергетики та електропостачання на дому.

Європейська комісія представила План дій щодо прискорення видачі дозволів на проєкти у сфері поновлюваних джерел енергії, зміни порядку встановлення тарифів на електроенергію та збільшення державної підтримки екологічно чистих галузей промисловості та більш гнучкої генерації електроенергії.

А 100 млрд євро із запланованого збільшення витрат Німеччини будуть спрямовані на боротьбу зі зміною клімату та економічні перетворення.

За даними аналітичного центру Ember, у 2024 році частка сонячної генерації в загальному обсязі електроенергії ЄС становила 11% порівняно з 9,3% у 2023 році, що перевищує частку вугілля.

Європейські комунальні компанії Iberdola Endesa і Enel зросли на 7-16% цього року.