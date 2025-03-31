"Сделаем Европу снова великой": бум на рынке набирает обороты

Европа становится более самостоятельной менее зависимой от США. Инвесторы видят в регионе, которого долго избегали, возможности, выходящие за рамки простой скупки акций оборонных предприятий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Как отмечается в публикации, есть основания для осторожности, поскольку огромные немецкие расходы на оборону и инфраструктуру дадут о себе знать не сразу. Однако многие выбирают долгую игру.

"Похоже, что сделки под лозунгом MEGA (Make Europe Great Again) сейчас быстро вытесняют сделки MAGA, которые потеряли свою привлекательность", - сказал Марк Даудинг, ИТ-директор группы облигаций BlueBay RBC, имея в виду движение президента США Дональда Трампа "Сделаем Америку снова великой".

Оборона

План Брюсселя по мобилизации до 800 млрд евро на перевооружение и бюджетные расходы Германии означает, что оборонные акции остаются привлекательными для инвесторов, даже после их резкого роста после вторжения России в Украину в 2022 году.

Европейские аэрокосмические и оборонные акции выросли на 33% в этом году, а оценочные коэффициенты превысили показатели американских аналогов, достигнув уровней, ассоциируемых с роскошью или технологиями.

Производитель танков Rheinmetall был недолгое время дороже Ferrari. В этом месяце акции компании торгуются по цене, в 44 раза превышающей ожидаемую прибыль, что подчеркивает готовность инвесторов платить премию за вложение в эту долгосрочную тенденцию.

Ожидаемый среднегодовой рост прибыли оборонных компаний к 2028 году, по оценкам Citi, составит от 8% для BAE, до 32% для Rheinmetall.

Европейский Союз хочет закупать больше европейского оружия, но это вызов. С 2022 года 78% закупок ЕС осуществлялось за пределами блока, а 63% - в США, показывают данные Европейской комиссии.

Управляющий фондом Vontobel Маркус Хансен считает, что инвесторам следует сосредоточиться на областях с реальным и насущным спросом, таких как восстановление истощенных запасов боеприпасов и пехотного оборудования.

В то же время компании, занимающиеся поставками в оборонную промышленность, и другие секторы, включая коммуникации, могут выиграть.

Eutelsat вырос на 260% в этом месяце, что обусловлено предположениями, что франко-британский спутниковый оператор может заменить Starlink Илона Маска в предоставлении доступа в Интернет в Украине.

"Помимо вооружения, оборона также касается логистики, данных и связи, а также персонала. Это комплексная цепочка создания стоимости, в которой поставщики играют важную роль", - сказал управляющий портфелем Evli Томас Хильдебрандт.

Облигации

Совместные облигации ЕС и немецкие бонды в перспективе расширят пул облигаций с рейтингом AAA, который поддержит статус евро как резервной валюты.

Исторические расходы Германии на инфраструктуру и оборону могут привести к увеличению долга более чем на триллион евро.

Более того, ЕС планирует совместно занять до 150 миллиардов евро в качестве обеспечения кредитов государствам-членам для увеличения расходов на оборону. Еще несколько месяцев назад даже сторонники этого шага не ожидали.

Облигации, обеспечивающие программу, получившую название SAFE, увеличат долг ЕС, составляющий около 650 миллиардов евро.

Это признак того, что блок может стать более постоянным заемщиком, на что давно надеялись инвесторы, приняв еще один вызов после своего огромного фонда восстановления после COVID-19.

Однако эти кредиты составляют лишь небольшую часть общего плана в 800 миллиардов евро, а остальная часть остается на усмотрение национальных правительств.

Финансовый сектор

Европейские банки, пользуются популярностью, поскольку фискальное стимулирование улучшает экономические перспективы, и выросли на 26% с начала года, что стало лучшим кварталом с 2020 года.

По оценкам Беренберга, экономика Германии должна вырасти примерно на 1,4% в 2026 и 2027 годах после почти четырех лет стагнации.

Опрос управляющих фондами, проведенный BofA в марте, показал, что банки и страховые компании являются крупнейшими секторами с избыточным капиталом в Европе, за которыми следуют промышленные предприятия.

"Мы позитивно настроены в отношении банков, поскольку более высокие ожидания роста должны сделать кривую доходности (облигаций) более крутой, что пойдет на пользу банкам и действительно подстегнет рост кредитования", - сказал старший инвестиционный аналитик GlobalX Тревор Йейтс, отметив, что компания наблюдает большой интерес к своему ETF немецких акций DAX.

Инвесторы также ожидают, что европейские регуляторы смягчат правила для банков, учитывая курс США на дерегулирование.

Периферия Европы

Испанские и итальянские акции, по словам Маниша Кабры, стратега по многопрофильным активам Societe Generale, значительно дешевле, чем в странах Центральной Европы, что позволяет им рассчитывать на прибыль.

Южноевропейские акции также пропорционально меньше подвержены влиянию пошлин США, чем акции Германии или Франции, и в значительной степени зависят от банков.

"Происходят параллельные процессы. Во-первых, это немецкий долговой тормоз, а для него (средней капитализации) MDAX и длинная позиция по евро - это ваша торговля, во-вторых, банковское регулирование и рост номинального ВВП Европы, и оба эти фактора влияют на банки", - сказал Кабра.

"Именно это и обеспечивает периферия Европы", - добавил он.

Зеленая энергетика

Аналитики полагают, что стремление Европы стать более энергонезависимой, начиная с 2022 года, продолжится, причем от этого выиграют компании, работающие в сфере возобновляемой энергетики и электроснабжения на дому.

Европейская комиссия представила План действий по ускорению выдачи разрешений на проекты в области возобновляемых источников энергии, изменению порядка установления тарифов на электроэнергию и увеличению государственной поддержки экологически чистых отраслей промышленности и более гибкой генерации электроэнергии.

А 100 млрд евро из запланированного увеличения расходов Германии будут направлены на борьбу с изменением климата и экономические преобразования.

По данным аналитического центра Ember, в 2024 году доля солнечной генерации в общем объеме электроэнергии ЕС составила 11% по сравнению с 9,3% в 2023 году, что превышает долю угля.

Европейские коммунальные компании Iberdola Endesa и Enel выросли на 7-16% в этом году.