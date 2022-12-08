Зробили це навмисно. Кім розповів про "відповідь" окупантам за обстріл Миколаєва

Українські військові вже готують окремий пакет контрзаходів як реакцію обстрілу окупантів Миколаєва у четвер, 8 грудня. Відомо, що обстріл було здійснено навмисне - для цього окупанти навіть під'їхали ближче до лінії фронту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

"Терористи знову обстріляли Миколаїв. Не було обстрілу з 11-го числа, майже місяць. З військовими переговорили, ми готуємо пакет контрзаходів окремий, виходячи з того, що окупанти спеціально виїхали ближче до лінії фронту та навмисно обстріляли Миколаїв без будь-якої військової задачі. Це пальцем у небо, по гугл карті, мабуть, стріляли. Тому будемо реагувати відповідно",- сказав він.