Окупанти вночі вдарили по транспортній базі у Миколаєві: згоріли автобуси

Фото: окупанти вночі вдарили по транспортній базі у Миколаєві (t.me/tymoshenko_kyrylo)

У ніч проти 8 грудня російські війська завдали ракетного удару по транспортній базі в Миколаєві. Внаслідок обстрілу спалахнули автобуси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенко в Telegram.

"Удар по Миколаєву! Окупанти вдарили по транспортній базі. Горіли автобуси. Інформації про жертв немає. На місці працюють ДСНС", - написав Тимошенко. Фото: наслідки ракетного удару по транспортній базі у Миколаєві (t.me/tymoshenko_kyrylo)