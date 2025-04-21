Зрівняли Україну та РФ? В ООН заявили, що обидві країни продовжували воювати у Великдень

"Великоднє перемир'я"

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін 19 квітня заявив, що він оголошує "великоднє перемир'я" на 30 годин. Воно мало тривати з 18:00 суботи 19 квітня до опівночі з неділі на понеділок 21 квітня.

Президент України Володимир Зеленський розповів, що російські окупанти порушили своє ж перемир'я 2935 разів.

Найбільша кількість атак ворога фіксувалася під Покровськом і Куп'янськом. Також було зафіксовано 96 штурмів військ РФ.

Україна ще в березні погодилася на повне припинення вогню з Росією, але не на 30 годин, а на 30 днів. Але російський диктатор Володимир Путін від такої ініціативи відмовився.

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