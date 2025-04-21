Від Віткоффа до Рубіо: хто в команді Трампа виступає за Україну, а хто за Росію

РБК-Україна розповідає, хто в команді американського президента стоїть на відверто проросійських позиціях, а хто схильний до підтримки України – хоч і не завжди наважується публічно це декларувати.

Головне

Хто є головним симпатиком Росії у команді Трампа?

З чим пов'язана антиукраїнська позиція Джей Ді Венса та Тулсі Габбард?

Що впливає на погляди Марко Рубіо відносно України?

Хто в команді Трампа воліє публічного не оголошувати свою позицію?

"Проросійський" табір

Стівен Віткофф

Серед усього оточення Трампа спецпредставник щодо Росії Віткофф є одним з найбільш виразно проросійських. Він вже тричі зустрічався з Путіним, після чого робив резонансні заяви, що збігаються з наративами кремлівської пропаганди.

У коментарі для Fox News 23 березня він висловив оптимізм щодо переговорів, заявивши: "Я відчуваю, що Путін хоче миру". Також Віткофф регулярно заявляє, що ключовим питанням конфлікту є статус чотирьох українських регіонів –Донецьк, Луганськ, Запоріжжя, Херсон і Крим. Приміром, 21 березня в інтерв’ю блогеру Такеру Карлсону він назвав ці регіони "російськомовними" та стверджував, що "переважна більшість" їхніх жителів за результатами російських "референдумів" хоче бути під контролем Росії.

А в коментарі The Wall Street Journal Віткофф висловив не менш абсурдну ідею про те, що Україна нібито може "менше дбати" про деякі зі своїх "російськомовних регіонів".

Крім того, Віткофф висловлював ідею про економічну співпрацю з Росією після укладення мирної угоди, а також є прихильником послаблення санкцій проти РФ у відповідь на прогрес у переговорах.

Подібна лінія поведінки Віткоффа не залишилась непоміченою у Києві, на його заяви неодноразово реагував український президент Володимир Зеленський. "Вважаю, що пан Віткофф прийняв для себе стратегію російської сторони. Вважаю, що вона дуже небезпечна, тому що він свідомо або несвідомо, розповсюджує російські наративи", – заявив Зеленський на брифінгу 17 квітня, додавши, що Віткоффа немає мандату "обговорювати українські території".

Проросійські ухили Віткоффа пов'язують і з його тісними контактами зі своїм "колегою" – спецпредставником Путіна Кирилом Дмітрієвим, який нібито зумів знайти спільну мову з американцем на грунті бізнес-інтересів.

Джей Ді Венс

Віце-президент США регулярно критикує Україну, закликаючи до скорочення чи й взагалі припинення військової допомоги та використання цих ресурсів на "більш важливих" для Штатів напрямках. Серед іншого, це пов'язано з ізоляціоністськими поглядами Венса, які абсолютизують національні інтереси США в сфері зовнішньої політики. Також віце-президент заявляє про "реалістичне" врегулювання, що може включати визнання Росією окупованих територій, як він раніше пропонував у 2024 році.

Крім того, між Венсом та керівництвом України регулярно відбуваються очні та заочні перепалки. Приміром, на початку квітня Володимир Зеленський в інтерв’ю CBS "60 Minutes" звинуватив Венса в тому, що він "виправдовує" російське вторгнення.

Венс відповів на у соцмережі X, назвавши звинувачення "абсурдними" і заявивши, що засуджував дії Росії з 2022 року. Він підкреслив, що його мета - знайти "практичне рішення" для припинення війни, але не уточнив, які саме поступки він вважає прийнятними.

Тулсі Габбард

Як і Джей Ді Венс, директорка національної розвідки США, відповідальна за координацію спецслужб, дотримується ізоляціоністських погдядів.

До 2025 року Габбард була відома своєю гучною критикою військової допомоги Україні, повторенням російських наративів та звинуваченнями адміністрації Джо Байдена в затягуванні війни. Однак під час слухань у Сенаті 30 січня посадовиця відкинула звинувачення в проросійській позиції, заявивши, що "Путін розв’язав війну проти України", і назвала Росію стратегічним конкурентом США.

Тулсі Габбард (фото: Getty Images)

Габбард відзначилася критикою персонально щодо президента України. Так, в інтерв'ю Fox News від 3 березня вона заявила: "Володимир Зеленський стверджує, ніби бореться за свободу і демократію, але якщо придивитися, ми побачимо протилежне".

Наприкінці березня у доповіді на слуханнях у сенатському комітеті з розвідки Габбард зазначила, що і Україна, і Росія вважають затяжну війну менш ризикованою, ніж "незадовільне врегулювання". Вона висловила думку, що лідери обох країн поки що не готові до компромісів. Також вона наголошувала на потребі переговорів, аби уникнути ширшої ескалації.

"Проукраїнський" табір

Марко Рубіо

Держсекретар США відноситься до прагматиків, які розуміють позицію України. Джерела РБК-Україна в українській владі кажуть, що із Рубіо вдалося налагодити конструктивні відносини під час перемовин у Саудівській Аравії І. Серед іншого, цьому сприяють антикитайські погляди Рубіо (а Росія і Китай залишаються союзниками), та його релігійні погляди як ревного католика. Зокрема, він висловив "найглибші співчуття" жертвам російського ракетного удару по Сумах на Вербну неділю 13 квітня.

У березні 2025 року Рубіо підтримав пропозицію України про 30-денне припинення вогню, але вважає, що для закінчення війни на поступки мають піти і Росія, і Україна.

Визнаючи, що переговори з Росією загальмувалися, Марко Рубіо, а також радник президента США з національної безпеки Майк Волтц і спецпредставник щодо України Кіт Келлог, ставлять питання про те, до якої міри можна вплинути на Путіна без суттєвих поступок з боку США та Європи.

Разом з тим, Рубіо, як і будь-хто з команди Трампа, завжди вимушений тримати свої публічні заяви суворо у заданих президентом рамках. Зокрема, після переговорів у Парижі держсекретар заявив, що час на укладення мирної угоди збігає, і якщо реального прогресу на цьому напрямку не буде, то у США "є й інші пріоритети". Як зазначає The Telergaph, Рубіо "постійно балансує між власною позицією та ризиком втратити довіру президента".

Кіт Келлог

Спецпредставник США щодо України вважається одним із "адвокатів" України в команді Трампа. Він загалом дотримується думки, що наразі саме Росія зриває переговори про припинення війни, що відповідає інформації, яку американцям надає Україна.

За даними Reuters, під час нещодавньої зустрічі з Трампом Келлог виступив проти Віткоффа. Він заявив, що Україна, хоча й готова вести переговори щодо деяких умов, пов’язаних із територіями, але ніколи не погодиться в односторонньому порядку визнати над ними російський суверенітет.

Разом з тим, протягом березня-квітня Келлог зробив низку резонансних заяв, які викликали критику в Україні і Європі. Так, 12 квітня в інтерв’ю The Times він запропонував модель врегулювання, яка передбачала поділ України на зони відповідальності за аналогією з Берліном після Другої світової війни. Зокрема, він припустив, що британські та французькі війська можуть контролювати захід України як "сили заспокоєння". Після скандалу Келлог уточнив, що не мав на увазі поділ України, а говорив лише про зони відповідальності союзницьких сил.

Майк Волц

Радник президента США з нацбезпеки безпосередньо залучений до переговорів з Росією і Україною. І попри показний "нейтралітет", співрозмовники РБК-Україна в дипломатичних колах схильні відносити його – з великою долею умовності – до "проукраїнського" табору.

Волц виступає за поетапне врегулювання конфлікту в Україні, починаючи з припинення ударів по енергетиці, обміну полоненими та припинення вогню. При цьому, у березні в інтерв'ю CNN посадовець заявляв про територіальні поступки України в обмін на європейські гарантії безпеки. Також він критикував Зеленського за небажання йти на компроміси та підписувати угоду про корисні копалини. Водночас Волц заявляв і про застосування засобів примусу щодо Росії, аби змусити її піти на переговори.

"Ми беремо участь у дипломатії, і це включатиме як пряник, так і батіг, щоб залучити обидві сторони до столу перемовин, але також вирішити це у спосіб, який буде постійним і стійким", – сказав Волц в інтерв'ю Sky News 17 березня.

Разом з тим, позиції Волца дещо підірвав скандал Signalgate.Тож останнім часом Волц проявляє менше публічної активності, зокрема й на українському треку.

Джон Реткліфф

Директор ЦРУ є одним із найменш публічних посадовців, залучених до українських справ, але насправді відіграє досить важливу роль.

Саме Реткліфф оголосив про відновлення доступу України до американських розвідданих, призупиненого після сумнозвісної сварки Зеленського і Трампа в Овальному кабінеті. 20 березня, за даними Reuters, ЦРУ під керівництвом Реткліффа надало Білому дому оцінки, які спростовували твердження Трампа та Путіна про нібито оточення українських військ у Курській області.

Джон Реткліфф (фото: Getty Images)

25 березня на слуханнях у Сенаті посадовець заявив, що переговори, які веде адміністрація Трампа, спрямовані на припинення війни на умовах, що забезпечать тривалий мир і ЦРУ вживає заходів для підтримки цієї мети, хоча конкретні деталі не розкривав.

Реткліфф відомий своїми консервативними поглядами щодо зовнішньої політики. Раніше він заявляв, що російсько-українська війна становить серйозну загрозу для США, оскільки вона підвищує ризик втягнення країни у конфлікт із ядерною Росією.