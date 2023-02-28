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Зранку росіяни вдарили по Очаківській та Куцурубській громадах під Миколаєвом

Фото: зранку росіяни вдарили по Очаківській та Куцурубській громадах під Миколаєвом (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Вранці у вівторок, 28 лютого, російські окупанти обстріляли дві громади Миколаївської області - Очаківську та Куцурубську. За вчора ці території зазнавали атак чотири рази.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

"Вчора, 27 лютого, об 11:05, 16:05, 16:40, 18:23 та сьогодні зранку, 28 лютого, о 06:59 ворог завдавав ударів з РСЗВ та інших видів артилерії по акваторії Очаківської громади та узбережжю Куцурубської громади", - розповів він.

За його словами, постраждалих немає. Крім того, як додав Кім, у Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Як повідомлялось, російські окупанти у ніч на 28 лютого тричі били з важкої артилерії по Нікополю Дніпропетровської області.

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