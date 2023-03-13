Зранку РФ тричі обстріляла Авдіївку з артилерії та касетними боєприпасами

"Зранку росіяни тричі обстріляли Авдіївку з артилерії, у тому числі касетними боєприпасами, а також завдали авіаракетного удару по території АКХЗ", - йдеться в повідомленні.

Крім того, на Горлівському напрямку 4 людини поранено в Бахмуті - відомо про пошкодження 3 багатоповерхівок та адмінбудівлі.

"У Костянтинівці поранено 1 людину, пошкоджено 12 приватних та 4 багатоповерхових будинків", - розповів Кириленко.

Також зранку відбувся обстріл Никифорівки Соледарської громади, гучно було на околицях Часовоярської та Торецької громад.

На Лисичанському напрямку зруйновано будинок у Зарічному Лиманської громади, пошкоджено будинки у Сіверську та населених пунктах громади.

За даними очільника ОВА, за добу росіяни поранили 7 жителів Донецької області.