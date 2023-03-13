RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Утром РФ трижды обстреляла Авдеевку из артиллерии и кассетных боеприпасов

Фото: с утра трижды была атакована Авдеевка, за сутки ранены 7 человек в Донецкой области (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Наталия Гурковская

В понедельник, 13 марта, российские оккупанты уже трижды обстреляли Авдеевку. За прошедшие сутки также были атакованы Бахмут и Константиновка Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"Утром россияне трижды обстреляли Авдеевку из артиллерии, в том числе кассетными боеприпасами, а также нанесли авиаракетный удар по территории АКХЗ", - говорится в сообщении.

Кроме того, на Горловском направлении 4 человека ранены в Бахмуте - известно о повреждении 3 многоэтажек и админздания.

"В Константиновке ранены 1 человек, повреждены 12 частных и 4 многоэтажных домов", - рассказал Кириленко.

Также утром произошел обстрел Никифоровки Соледарского общества, громко было в окрестностях Часовоярской и Торецкой общин.

На Лисичанском направлении разрушен дом в Заречном Лиманской общины, повреждены дома в Северске и населенных пунктах общины.

По данным главы ОВА, за сутки россияне ранили 7 жителей Донецкой области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая областьБахмут