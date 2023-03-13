Утром РФ трижды обстреляла Авдеевку из артиллерии и кассетных боеприпасов

"Утром россияне трижды обстреляли Авдеевку из артиллерии, в том числе кассетными боеприпасами, а также нанесли авиаракетный удар по территории АКХЗ", - говорится в сообщении.

Кроме того, на Горловском направлении 4 человека ранены в Бахмуте - известно о повреждении 3 многоэтажек и админздания.

"В Константиновке ранены 1 человек, повреждены 12 частных и 4 многоэтажных домов", - рассказал Кириленко.

Также утром произошел обстрел Никифоровки Соледарского общества, громко было в окрестностях Часовоярской и Торецкой общин.

На Лисичанском направлении разрушен дом в Заречном Лиманской общины, повреждены дома в Северске и населенных пунктах общины.

По данным главы ОВА, за сутки россияне ранили 7 жителей Донецкой области.