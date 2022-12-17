Зранку РФ обстрілює Херсон: "луплять" з РСЗВ, вже є жертва

"Рашисти завдають ударів з РСЗВ та артилерії по Корабельному району Херсона.36-річний чоловік, що перебував у автівці, загинув на місці", - розповів він.

До того ж 70-річну жінку з пораненням доправили до лікарні.

"Наразі їй надають необхідну медичну допомогу", - додав Янушевич.