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Росіяни обстріляли Оріхове та Гуляйполе Запорізькій області: є руйнування

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Запорізька область, Понеділок 10 квітня 2023 13:33
Росіяни обстріляли Оріхове та Гуляйполе Запорізькій області: є руйнування Фото: росіяни обстріляли Оріхове та Гуляйполе Запорізькій області (t.me/ermaka2022)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські військові нанесли авіаудари по Оріховому та Гуляйполю Запорізькій області у понеділок, 10 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака та голову Запорізької ОВА Юрія Малашка.

"Чергова "повітряна тривога" принесла вороже "вітання" для Гуляйполя та Оріхова - по містах нанесено авіаудари. Ворог поцілив по території фермерського господарства та підприємства харчової промисловості. На щастя, інформація щодо загиблих та поранених не надходила", - написав Малашко.

Росіяни обстріляли Оріхове та Гуляйполе Запорізькій області: є руйнування

Єрмак зазначив, що росіяни вдарили по території хлібозаводу в Оріховому та опублікував фото наслідків.

Нагадаємо, 8 квітня окупаційні війська обстріляли цивільний сектору в Оріхові та Гуляйполі, є постраждалий.

Того ж дня росіяни знову обстріляли Оріхів.

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