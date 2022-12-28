ua ru
Ср, 28 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Утром в Херсоне слышны взрывы

Новина українською →
Херсон, Среда 28 декабря 2022 08:14
Утром в Херсоне слышны взрывы Фото: утром в Херсоне слышны взрывы (иллюстрация/GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

С утра среды, 28 декабря, в Херсоне сообщают о взрывах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на suspilne.media.

"Утром в Херсоне снова слышны взрывы", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, российские войска 27 декабря нанесли удар по предприятию критической инфраструктуры Херсона. Для атаки враг применил артиллерию.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсон Обстріл Взрыв
NEWS
ВСУ отразили 8 атак россиян в двух областях, - Генштаб
ВСУ отразили 8 атак россиян в двух областях, - Генштаб
DAILY
Сергей Марченко: Запад не планировал давать Украине деньги, потому что не планировал войну
Ростислав Шаправскийглавный редактор Сергей Марченко: Запад не планировал давать Украине деньги, потому что не планировал войну