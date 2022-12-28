Утром в Херсоне слышны взрывы
Фото: утром в Херсоне слышны взрывы (иллюстрация/GettyImages)
С утра среды, 28 декабря, в Херсоне сообщают о взрывах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на suspilne.media.
"Утром в Херсоне снова слышны взрывы", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, российские войска 27 декабря нанесли удар по предприятию критической инфраструктуры Херсона. Для атаки враг применил артиллерию.
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