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Зранку армія РФ обстріляла Миколаївську область: двоє людей поранені

Миколаїв, Вівторок 31 жовтня 2023 11:32
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Зранку армія РФ обстріляла Миколаївську область: двоє людей поранені Фото: армія РФ обстріляла Миколаївську область 31 жовтня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська зранку у вівторок, 31 жовтня, атакували Куцурубську громаду Миколаївської області, вгативши з артилерії. Двоє людей отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

"Зранку внаслідок ворожого артилерійського обстрілу населених пунктів Куцурубської громади з боку зс російської федерації, поранено двоє людей", - розповів він.

За даними голови ОВА, стан постраждалих - середньої важкості та легкий.

"Наразі їм надається медична допомога", - констатував Кім.

Обстріли Миколаївської області

Куцурубська, Очаківська громади Миколаївської області і сам областний центр - місто Миколаїв постійно знаходяться під обстрілами окупантів.

Наприклад, у ніч на четвер, 28 вересня, російські війська влаштували чергову масовану атаку по Україні, застосувавши кілька десятків дронів-камікадзе. Зокрема, окупанти вдарили ракетою і по Миколаєву, атакувавши об'єкт інфраструктури.

А 18 жовтня РФ обстріляла Степівську громаду в Миколаївській області. Унаслідок ворожої атаки загинула жінка.

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Миколаївська область
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