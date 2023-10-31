Зранку армія РФ обстріляла Миколаївську область: двоє людей поранені

Російські війська зранку у вівторок, 31 жовтня, атакували Куцурубську громаду Миколаївської області, вгативши з артилерії. Двоє людей отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

"Зранку внаслідок ворожого артилерійського обстрілу населених пунктів Куцурубської громади з боку зс російської федерації, поранено двоє людей", - розповів він. За даними голови ОВА, стан постраждалих - середньої важкості та легкий. "Наразі їм надається медична допомога", - констатував Кім. Обстріли Миколаївської області Куцурубська, Очаківська громади Миколаївської області і сам областний центр - місто Миколаїв постійно знаходяться під обстрілами окупантів. Наприклад, у ніч на четвер, 28 вересня, російські війська влаштували чергову масовану атаку по Україні, застосувавши кілька десятків дронів-камікадзе. Зокрема, окупанти вдарили ракетою і по Миколаєву, атакувавши об'єкт інфраструктури. А 18 жовтня РФ обстріляла Степівську громаду в Миколаївській області. Унаслідок ворожої атаки загинула жінка.