ua en ru
Вт, 31 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Утром армия РФ обстреляла Николаевскую область: два человека ранены

Николаев, Вторник 31 октября 2023 11:32
UA EN RU
Утром армия РФ обстреляла Николаевскую область: два человека ранены Фото: армия РФ обстреляла Николаевскую область 31 октября (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска утром во вторник, 31 октября, атаковали Куцурубскую общину Николаевской области, уготовив из артиллерии. Два человека получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Николаевской ОВА Виталия Кима.

"Утром в результате вражеского артиллерийского обстрела населенных пунктов Куцурубской общины со стороны российской федерации, ранены два человека", - рассказал он.

По данным главы ОВА, состояние пострадавших – средней тяжести и легкое.

"Пока им оказывается медицинская помощь", - констатировал Ким.

Обстрелы Николаевской области

Куцурубская, Очаковская общины Николаевской области и сам областной центр - город Николаев постоянно находятся под обстрелами оккупантов.

Например, в ночь на четверг, 28 сентября, российские войска устроили очередную массированную атаку по Украине, применив несколько десятков дронов-камикадзе. В частности, оккупанты ударили ракетой и по Николаеву, атаковав объект инфраструктуры.

А 18 октября РФ обстреляла Степовскую общину в Николаевской области. В результате вражеской атаки погибла женщина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Николаевская область
NEWS
Потери России в Украине с начала войны превысили 300 тысяч военных, - Генштаб
Потери России в Украине с начала войны превысили 300 тысяч военных, - Генштаб
DAILY
Штурм Авдеевки и окружение Бахмута. Что происходит на фронте и где ждать прорыва ВСУ
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Штурм Авдеевки и окружение Бахмута. Что происходит на фронте и где ждать прорыва ВСУ