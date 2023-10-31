Утром армия РФ обстреляла Николаевскую область: два человека ранены
Российские войска утром во вторник, 31 октября, атаковали Куцурубскую общину Николаевской области, уготовив из артиллерии. Два человека получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Николаевской ОВА Виталия Кима.
"Утром в результате вражеского артиллерийского обстрела населенных пунктов Куцурубской общины со стороны российской федерации, ранены два человека", - рассказал он.
По данным главы ОВА, состояние пострадавших – средней тяжести и легкое.
"Пока им оказывается медицинская помощь", - констатировал Ким.
Обстрелы Николаевской области
Куцурубская, Очаковская общины Николаевской области и сам областной центр - город Николаев постоянно находятся под обстрелами оккупантов.
Например, в ночь на четверг, 28 сентября, российские войска устроили очередную массированную атаку по Украине, применив несколько десятков дронов-камикадзе. В частности, оккупанты ударили ракетой и по Николаеву, атаковав объект инфраструктуры.
А 18 октября РФ обстреляла Степовскую общину в Николаевской области. В результате вражеской атаки погибла женщина.
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