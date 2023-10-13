Предательницу приговорили к 15 годам тюрьмы. Она помогла РФ ударить по Хмельницкой области
Жительница Хмельницкой области помогла РФ нанести удар по Полонской общине. Ее приговорили к 15 годам тюрьмы за госизмену.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.
Детали дела
С начала полномасштабной войны женщина через одну из социальных сетей наладила контакт с представителем ФСБ России.
Она передавала ему информацию о расположении военных объектов, объектов критической инфраструктуры, предприятий, которые работают на оборонный комплекс страны, места расположения аэродромов и железнодорожных станций по городу и области.
Женщина навела ракету на Хмельницкую область
За предоставление информации женщина получала деньги.
В апреле прошлого года по присланным ею данным оккупанты нанесли ракетный удар по территории Полонской объединенной территориальной общины.
Фото: Предательница (facebook.com/pgo.gov.ua)
В соцсетях она оправдывала и восхваляла действия оккупантов, призывала поддерживать армию РФ и незаконные вооруженные формирования.
Суд признал ее виновной в госизмене
Женщину признали виновной в следующих преступлениях:
- Государственной измене;
- Совершении действий, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя;
- Посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;
- Оправдании вооруженной агрессии РФ против Украины.
Она приговорена к 15 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества.
Правоохранители продолжают выявлять предателей в Украине
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Также правоохранители задержали коллаборантку, которая организовывала фейковый "референдум" во время оккупации Чернобаевки (Херсонская область).
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