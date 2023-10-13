Предательницу приговорили к 15 годам тюрьмы. Она помогла РФ ударить по Хмельницкой области

Жительница Хмельницкой области помогла РФ нанести удар по Полонской общине. Ее приговорили к 15 годам тюрьмы за госизмену.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора .

Детали дела

С начала полномасштабной войны женщина через одну из социальных сетей наладила контакт с представителем ФСБ России.

Она передавала ему информацию о расположении военных объектов, объектов критической инфраструктуры, предприятий, которые работают на оборонный комплекс страны, места расположения аэродромов и железнодорожных станций по городу и области.

Женщина навела ракету на Хмельницкую область

За предоставление информации женщина получала деньги.

В апреле прошлого года по присланным ею данным оккупанты нанесли ракетный удар по территории Полонской объединенной территориальной общины.

Фото: Предательница (facebook.com/pgo.gov.ua)

В соцсетях она оправдывала и восхваляла действия оккупантов, призывала поддерживать армию РФ и незаконные вооруженные формирования.

Суд признал ее виновной в госизмене

Женщину признали виновной в следующих преступлениях:

Государственной измене;

Совершении действий, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя;

Посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;

Оправдании вооруженной агрессии РФ против Украины.

Она приговорена к 15 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества.

Правоохранители продолжают выявлять предателей в Украине

В Одессе Служба безопасности Украины (СБУ) задержала информатора российского ГРУ. Чтобы меньше обращать на себя внимание, он "работал под прикрытием" - устроился в международный благотворительный фонд.

Также правоохранители задержали коллаборантку, которая организовывала фейковый "референдум" во время оккупации Чернобаевки (Херсонская область).