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Зрадника з Криму засудили до 12 років в'язниці. Він воював під Херсоном і Миколаєвом

Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Жителя Криму, який у складі окупаційної армії воював проти ЗСУ під Миколаєвом і Херсоном, засудили до 12 років в'язниці за держзраду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Деталі справи

Прокурори довели, що у 2021 році чоловік уклав контракт про службу в російських Збройних силах. 

Уже після повномасштабного вторгнення РФ, у складі армії держави-окупанта, він зайшов на материкову територію України.

Яке покарання отримав окупант

Засуджений брав участь в активних бойових діях проти Сил оборони. Зокрема, виконував "завдання" ворога на території Херсонської та Миколаївської областей. Згодом його взяли в полон українські захисники.

Фото: Окупант (facebook.com/pgo.gov.ua)

Кримчанина визнано винним у вчиненні державної зради. Його засуджено до 12 років позбавлення волі.

Вироки для зрадників України

Нещодавно агента ФСБ, який під виглядом журналіста стежив за українськими військовими в Донецькій області, засудили до 12 років позбавлення волі.

Також клірика УПЦ Московського патріархату засудили до 15 років в'язниці. Він у Сумській області передавав окупантам інформацію про українських військових.

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