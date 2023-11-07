Зрадника з Криму засудили до 12 років в'язниці. Він воював під Херсоном і Миколаєвом

Жителя Криму, який у складі окупаційної армії воював проти ЗСУ під Миколаєвом і Херсоном, засудили до 12 років в'язниці за держзраду.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.
Прокурори довели, що у 2021 році чоловік уклав контракт про службу в російських Збройних силах.
Уже після повномасштабного вторгнення РФ, у складі армії держави-окупанта, він зайшов на материкову територію України.
Засуджений брав участь в активних бойових діях проти Сил оборони. Зокрема, виконував "завдання" ворога на території Херсонської та Миколаївської областей. Згодом його взяли в полон українські захисники.
Фото: Окупант (facebook.com/pgo.gov.ua)
Кримчанина визнано винним у вчиненні державної зради. Його засуджено до 12 років позбавлення волі.
Нещодавно агента ФСБ, який під виглядом журналіста стежив за українськими військовими в Донецькій області, засудили до 12 років позбавлення волі.
Також клірика УПЦ Московського патріархату засудили до 15 років в'язниці. Він у Сумській області передавав окупантам інформацію про українських військових.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.