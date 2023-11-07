Предателя из Крыма приговорили к 12 годам тюрьмы. Он воевал под Херсоном и Николаевом

Детали дела

Прокуроры доказали, что в 2021 году мужчина заключил контракт о службе в российских вооруженных силах.

Уже после полномасштабного вторжения РФ в составе армии государства-оккупанта он зашел на материковую территорию Украины.

Какое наказание получил оккупант

Осужденный участвовал в активных боевых действиях против сил обороны. В частности, выполнял "задачу" врага на территории Херсонской и Николаевской областей. Впоследствии его взяли в плен украинские защитники.

Фото: Оккупант (facebook.com/pgo.gov.ua)

Крымчанин признан виновным в совершении государственной измены. Он приговорен к 12 годам лишения свободы.

Приговоры для предателей Украины

Недавно агента ФСБ, под видом журналиста следившего за украинскими военными в Донецкой области, приговорили к 12 годам лишения свободы.

Также клирика УПЦ Московского патриархата приговорили к 15 годам тюрьмы. Он в Сумской области передавал оккупантам информацию об украинских военных.