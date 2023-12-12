Зрадника, який здавав росіянам позиції ЗСУ під Авдіївкою, засудили до 15 років в'язниці

Про кого йдеться

Як встановило слідство, зловмисником виявився 32-річний житель Торецька. На початку повномасштабного вторгнення РФ він був дистанційно завербований для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України.

Для збору розвідінформації зрадник об'їжджав фронтову територію як пересічний громадянин і приховано фіксував локації українських захисників.

Отримані відомості він передавав "зв'язковій" з тимчасово окупованої частини Донецької області. Нею виявилася так звана "заступниця Горлівського відділу МДБ ДНР", яка "звітувала" про отриману агентурну інформацію перед кадровими співробітниками ФСБ.

Що саме він передавав росіянам

Розвіддані потрібні були загарбникам для планування власних бойових операцій та диверсійних вилазок проти українських військ на східному фронті.

Фото: Зрадник (facebook.com/SecurSerUkraine)

Насамперед він намагався виявити та передати окупантам вогневі позиції та опорні пункти підрозділів ЗСУ в районах Бахмута, Авдіївки та Торецька.

Суд визнав чоловіка винним у держзраді

Співробітники СБУ затримали зловмисника в результаті контрдиверсійних заходів на території області в грудні 2022 року. Тоді зловмисник намагався сховатися від правоохоронців на території власного домоволодіння.

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану.

Суди над зрадниками в Україні

Співробітник Управління держохорони перейшов на бік росіян під час окупації частини Чернігівської області. Суд визнав його винним у держзраді та дезертирстві.

Також бойовик із "народної комендатури ЛНР" потрапив у полон до українських військових. Його засудили до 12 років в'язниці за колабораційну діяльність.