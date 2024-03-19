"Зрада батьківщини". Російські боксери самоусунулися від Олімпіади-2024

Боксери-любителі з Російської Федерації відмовилися від участі в кваліфікації до Олімпійських ігор 2024 року в Парижі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пропагандистський ресурс ТАСС .

Федерація боксу Росії анонсувала відмову від дотримання критеріїв нейтральності. Тамтешні боксери не змагатимуться за олімпійські ліцензії.

Генсек федерації Татьяна Кірієнко висловила незгоду з умовами виступів російських спортсменів на прийдешніх літніх Іграх. За її словами, боксери з РФ не поїдуть на головний форум чотириріччя в нейтральному статусі. Мовляв, вони "не зможуть зрадити свою батьківщини".

На Олімпійських іграх-2020 в Токіо росіяни завоювали 6 медалей у боксі. Альберт Батиргазієв здобув "золото" у ваговій категорії до 57 кг. Натомість Муслім Гаджімагомедов виборов срібну нагороду в надважкій вазі.

Наприкінці минулого року окремі представники країни-агресорки в спорті вирішили самоусунутися від виступів на Олімпіаді. Плавець Рилов і тренерка збірної Росії з художньої гімнастики Вінер запевнили, що не поїдуть на Ігри без можливості демонструвати прапор і гімн. Обоє публічно підтримували агресію РФ проти України.

Росія та Олімпіада-2024

Олімпійські ігри відбудуться в липні-серпні цьогоріч. Росія і Білорусь гарантовано не виступатимуть у командних видах спорту. Зате білоруські та російські атлети в статусі "нейтральних" вийдуть на старти в індивідуальних змаганнях.

Раніше Україна бойкотувала змагання, до яких допустили представників РФ і Білорусі. Утім, влітку торік профільне міністерство скасувало наказ про відкликання спортсменів із таких турнірів. Тепер українські атлети змагаються з нейтральними спортсменами звідти.

МОК затвердив спеціальну емблему для нейтральних спортсменів. Функціонери заборонили на Іграх-2024 гімни, прапори та інші нацсимволіку. Представники урядів РФ і Білорусі не отримають запрошення на церемонію відкриття Олімпіади.