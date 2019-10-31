Зозуля стал лучшим игроком месяца "Альбасете"

Украинский форвард испанского "Альбасете" Роман Зозуля стал лучшим игроком команды в октябре. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Украинец получил наибольшее количество голосов болельщиков за звание лучшего игрока в "Альбасете" в опросе, организованном порталом Fútbol Mahou.

Роман провел в октябре 5 поединков за испанский клуб, в которых отметился двумя победными голами - в ворота "Фуэнлабрада" (1:0) и "Кадиса" (1:0). Именно эти мячи подарили "Альбасете" 6 очков в Сегунде и позволили команде подняться на 5 строчку турнирной таблицы.

Главный тренер "Альбасете" Луис Мигель Рамис отметил вклад форварда в результаты команды.

"Роман - лучший нападающий, которого я тренировал на профессиональном уровне. У меня были Мариано, Борха Майораль и Хесе, но будучи тренером на профессиональном уровне, он самый совершенный. Он много дает нам", - сказал Рамис.

Напомним, украинский нападающий летом продлил контракт с "Альбасете". Новое соглашение заключено до лета 2021 года.