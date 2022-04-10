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Зовут "русский мир". У Зеленского предостерегли ЕС от заигрывания с пропутинскими партиями

Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Артем Горовенко

Европейский союз должен понять, что заигрывание с пророссийскими партиями может грозить тем, что так называемый "русский мир" придет в Европу. Поскольку Москва годами создавала такие партии в ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Россия годами создавала пропутинские партии в Евросоюзе и накачивала их деньгами. Да, они маргинальны. Да, они умирают. Но все еще пробуют играть на раскол общества. ЕС должен понимать: заигрывать с пророссийскими политиками - это звать "русский варварский мир" в Европу", - отметил он.

Напомним, ранее Подоляк в интервью РБК-Украина заявлял, что "русский мир" оказался миром смерти, а Россия находится уже вне человеческой цивилизации.

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