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Кличуть "русский мир". У Зеленського застерегли ЄС від загравання з пропутінськими партіями

Фото: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Артем Горовенко

Європейський союз повинен зрозуміти, що загравання з проросійськими партіями може загрожувати тим, що так званий "русский мир" прийде в Європу. Оскільки Москва роками створювала такі партії в ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

"Росія роками створювала пропутінські партії в Євросоюзі і накачувала їх грошима. Так, вони маргінальні. Так, вони вмирають. Але все ще пробують грати на розкол суспільства. ЄС повинен розуміти: загравати з проросійськими політиками - це кликати "русский варварский мир" в Європу", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше Подоляк в інтерв'ю РБК-Україна заявляв, що "русский мир" виявився світом смерті, а Росія знаходиться вже поза людською цивілізацією.

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