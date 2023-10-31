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Зовсім не як восени. Синоптики прогнозують "аномальні" +24 на сьогодні

Україна, Вівторок 31 жовтня 2023 07:00
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Зовсім не як восени. Синоптики прогнозують "аномальні" +24 на сьогодні Фото: синоптики розповіли про погоду на сьогодні в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 31 жовтня, в Україні буде за листопадовими мірками аномально спекотно. Термометри максимально покажуть удень +24 градуси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

"Температура вночі 7-12°, на узбережжі морів до 15°, у східних областях 4-9° тепла; вдень 15-20°, на півдні країни до 24°", - йдеться в повідомленні.

При цьому опадів сьогодні не очікується, окрім крайнього заходу, де вдень може бути невеликий дощ.

Крім того:

  • у південних областях вранці подекуди туман;
  • вітер переважно південний, 7-12 м/с, в Карпатах місцями пориви 19-24 м/с.

Зовсім не як восени. Синоптики прогнозують &quot;аномальні&quot; +24 на сьогодні

Найтепліший день

Зазначимо, що за даними синоптика Наталки Діденко, 31 жовтня в Україні буде одним із найтепліших днів найближчим часом. Вже з середи, 1 листопада, підуть дощі та похолодає. Але це похолодання буде "несправжнім". Ще одна хвиля "псевдопохолодання" очікується і 7 листопада. А по-справжньому стане холодно з 12-го.

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