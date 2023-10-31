ua en ru
Вт, 31 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Совсем не как осенью. Синоптики прогнозируют "аномальные" +24 на сегодня

Украина, Вторник 31 октября 2023 07:00
UA EN RU
Совсем не как осенью. Синоптики прогнозируют "аномальные" +24 на сегодня Фото: синоптики рассказали о погоде на сегодня в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 31 октября, в Украине будет по ноябрьским меркам аномально жарко. Термометры максимально покажут днем +24 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

"Температура ночью 7-12°, на побережье морей до 15°, в восточных областях 4-9° тепла; днем 15-20°, на юге страны до 24°", - говорится в сообщении.

При этом осадков сегодня не ожидается, кроме крайнего запада, где днем может быть небольшой дождь.

Кроме того:

  • в южных областях утром местами туман;
  • ветер преимущественно южный, 7-12 м/с, в Карпатах местами порывы 19-24 м/с.

Совсем не как осенью. Синоптики прогнозируют &quot;аномальные&quot; +24 на сегодня

Самый теплый день

Отметим, что по данным синоптика Наталки Диденко, 31 октября в Украине будет одним из самых теплых дней в ближайшее время. Уже со среды, 1 ноября, пойдут дожди и похолодает. Но это похолодание будет "ненастоящим". Еще одна волна "псевдопохолодания" ожидается и 7 ноября. А по-настоящему станет холодно с 12-го.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине Погода Погода в Киеве Погода на день
NEWS
Без повесток и военкоматов. Чем смарт-мобилизация в Украине будет отличаться от действующих правил
Без повесток и военкоматов. Чем смарт-мобилизация в Украине будет отличаться от действующих правил
DAILY
Штурм Авдеевки и окружение Бахмута. Что происходит на фронте и где ждать прорыва ВСУ
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Штурм Авдеевки и окружение Бахмута. Что происходит на фронте и где ждать прорыва ВСУ