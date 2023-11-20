На зовнішньому треку складатиметься непроста для України ситуація, - Данілов

За словами чиновника, українська сторона "тверезо оцінюємо світові процеси".

"Світ перебуває у турбулентності. Відбувається зростання геополітичної конкуренції між Вашингтоном і Пекіном. Все частіше лунають месиджі про новий світовий порядок, багатополярний світ і т.п." - зазначає Данілов.

При цьому секретар РНБО вбачає у ситуації у широкому значенні боротьбу між демократією та тиранією.

"Росія є загрозою для України, Китай - основна загроза для США, а союз Китай-Росія-Іран - виклик для всього світу. Якщо не відбудуться зміни у ставленні Заходу до Росії, зміни у самій Росії, то через 15-20 років світ очікує нова "вісь зла", до якої увійдуть не тільки КНДР, Китай, Іран та РФ, але й деякі європейські країни", - попереджає він.

Вплив на підтримку України та "втома від війни"

Данілов констатував, що події на Близькому Сході, внутрішньополітична ситуація в США та інших західних державах впливають на підтримку України та надання допомоги.

"Виходимо з того, що на зовнішньому треку складатиметься непроста для України ситуація. Увага до України можливо падатиме через прогнозовані конфлікти на Близькому Сході, Балканах, Кавказі, Центральній Азії, навколо Арктики та за володіння ресурсами", - розповів Данілов.

Чиновник прогнозує, що на Заході відчуватиметься "втома від війни", проте при цьому він наголошує на необхідності "спільно працювати над консолідацією союзників та партнерів щодо подальшої підтримки України".

"Переговорні" заклики

Секретар РНБО також висловився про різні заклики розпочати переговорний процес із країною-агресором.

"Україна занепокоєна тим, що серед окремих партнерів активізувалися дискусії з приводу необхідності проведення перемовин, консультацій, зустрічей з росіянами щодо обговорення проблематики війни в Україні, припинення вогню і т.д.", - сказав Данілов.

Він пояснює такі пропозиції "рудиментним страхом перед Росією", та наголошує, що боятися її не слід, що й довела Україна.

"Натомість з боку демократичного світу потрібна "жорстка відповідь", оскільки РФ розуміє тільки мову сили. Говорячи ж про боротьбу українців, як сказав президент Володимир Зеленський, - "Не можна втомитися від боротьби за своє життя"", - резюмував секретар РНБО.

Переговори України та РФ

Нагадаємо, після початку широкомасштабної військової агресії РФ проти України влада обох країн проводила кілька раундів переговорів, але поки вони - "на паузі".

Президент Володимир Зеленський та інші представники влади зазначали, що Україна не повернеться до столу переговорів, поки РФ не виведе свої війська з нашої країни.

Нещодавно видання The Washington Post повідомило, що українська та російська делегації обговорюють три питання: обмін полоненими та тілами загиблих військових, судноплавство у Чорному морі та повернення депортованих українських дітей.

При цьому міністр закордонних справ Дмитро Кулеба наголосив, що Україна не веде з Росією жодних так званих "таємних переговорів".

Додамо, що на початку листопада видання NBC News писало, що чиновники із США та ЄС почали непублічно обговорювати з Україною питання можливих переговорів із РФ.