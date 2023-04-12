Зоряна команда з черговим рекордом очолила топ-3 зірок вечора НХЛ: відео

Підопічні Джима Монтгомері здобули яскраву перемогу над "Вашингтоном" (5:2). На домашньому льоду шайбами в складі "Брюїнз" відзначилися Маршан, Бертуцці, Носек, Гетевей та Дебрюск.

Черговий тріумф дозволив "Бостону" встановив новий рекорд НХЛ за очками в сезоні – 133 пункти. Попереднє досягнення належало "Монреалю". Легендарні "Канадієнс" здобули 132 бали за 80 матчів регулярного сезону 1976/77. Зрештою, тоді найтитулованіший клуб ліги здобув Кубок Стенлі.

Символічно, що останній поєдинок регулярки нинішньго сезону "Брюїнз" зіграють саме проти "Монреаля" на виїзді. Матч запланований на вечір 13 квітня за тамтешнім часом. "Бостон" достроково виграв Атлантичний дивізіон, а "Канадієнс" завершують кампанію аутсайдером.

Доповнили топ-3 зірок вечора вінгер "Торонто" Вільям Нюландер і воротар "Чикаго" Петр Мразек. Перший закинув шайбу та віддав 2 асисти в протистоянні з "Тампою-Бей" на виїзді (4:3). Натомість другий виконав 38 сейвів і допоміг несподівано здолати "Піттсбург" у гостях (5:2).

Усі результати вечора в НХЛ: