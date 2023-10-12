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"Зоря" застрибнула в останній вагон чвертьфіналу Кубка України

Бориспіль, Четвер 12 жовтня 2023 14:59
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"Зоря" застрибнула в останній вагон чвертьфіналу Кубка України Фото: Луганці вибороли місце в 1/4 фіналу змагань (facebook.com/FCZoryaLuhansk)
Автор: Антон Федорців

Луганська "Зоря" мінімально переграла ФСК "Маріуполь" в останньому матчі 1/8 фіналу Кубка України 2023/24.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Україна, Кубок України, 1/8 фіналу

ФСК "Маріуполь" – "Зоря" – 0:1

Гол: В. Волошин, 45+3

Старт зустрічі команди провели обережно. Невисокі швидкості спровокували відсутність небезпечних моментів у перші півгодини. Активніше маріупольці та луганці заграли перед перервою.

З'явилися і нагоди забити. З майстерним ударом Волошина в дальній кут впорався кіпер "Маріуполя". Натомість центрбек господарів Терехов лише дивом не замкнув стійку після флангового навісу. А на третій доданій арбітром хвилині "Зоря" вийшла вперед – Волошин зі штрафного поклав м'яч прямо в дев'ятку.

На початку другої половини луганці могли розвинути успіх. Мічин не зміг переправити в сітку простріл Вантуха, а Волошин пробив повз ворота після зміщення з флангу. "Маріуполь" відповів дальнім ударом Пуди з рикошетом, який ледве парирував Сапутін.

Приазовці могли перевести гру в овертайм у фінальні хвилин. Спершу Батальський бив по воротах після помилки голкіпера, але оборонець "Зорі" Снурніцин виніс м'яч із лінії воріт. Натомість на перспективний навіс Пуди зі стандарту так ніхто і не відгукнувся. Зрештою, підопічні Валерія Кривенцова втримали мінімальну перемогу.

До слова, криворізький "Кривбас" несподівано вийшов у лідери УПЛ після третини чемпіонату.

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