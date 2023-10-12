"Заря" запрыгнула в последний вагон четвертьфинала Кубка Украины

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Украина, Кубок Украины, 1/8 финала

ФСК "Мариуполь" – "Заря" – 0:1

Гол: В. Волошин, 45+3

Старт встречи команды провели осторожно. Невысокие скорости спровоцировали отсутствие опасных моментов в первые полчаса. Активнее мариупольцы и луганчане заиграли перед перерывом.

Появились и возможности забить. С искусным ударом Волошина в дальний угол справился кипер "Мариуполя". В свою очередь центрбек хозяев Терехов лишь чудом не замкнул штангу после флангового навеса. А на третьей добавленной арбитром минуте "Заря" вышла вперед – Волошин со штрафного уложил мяч прямо в девятку.

В начале второй половины луганчане могли развить успех. Мичин не смог переправить в сетку прострел Вантуха, а Волошин пробил мимо ворот после смещения с фланга. "Мариуполь" ответил дальним ударом Пуды с рикошетом, который еле парировал Сапутин.

Приазовцы могли перевести игру в овертайм в финальные минуты. Сначала Батальский бил по воротам после ошибки голкипера, но защитник "Зари" Снурницын вынес мяч с линии ворот. Зато на перспективный навес Пуды со стандарта так никто и не откликнулся. В конце концов подопечные Валерия Кривенцова удержали минимальную победу.