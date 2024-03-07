"Зоря" впевнено переграла "Минай" на старті туру Прем'єр-ліги

Україна, Прем'єр-ліга, 20-й тур

"Зоря" – "Минай" – 2:0

Голи: Антюх, 18, Бугай, 74

Луганський колектив зі старту взяв м'яч під контроль. Серія атак команди Юрія Коваля дозволила таки оформити швидкий гол. На 18-й хвилині "Зоря" вибігла в атаку 3 в 2, на фініші якої Антюх холоднокровно пробив метрів із 15-ти в дальній кут після передачі Чурка.

Подвоїти перевагу луганці могли ще в першій половині. Під небезпечний удар Кирюханцева відчайдушно кинувся Вакула. Далі Герреро зі середньої дистанції пробив поруч зі стійкою. А потім панамець навіть забив головою після навісу, але м'яч не зарахували через офсайд.

На старті другого тайму прийшов до тями "Минай". Ось Ременяк перспективно пробив під дальню стійку, але Сапутін зумів парирувати м'яч. Утім, після активного початку 45-хвилинки закарпатці невдовзі знову віддали ініціативу "Зорі".

Команда Коваля змарнувала кілька напівнагод забити. Зокрема, Чурко з лінії штрафного пробив вище воріт. А на 74-й хвилині луганці таки забили вдруге – Герреро організував для Бугая вихід віч-на-віч із голкіпером, а той впевнено переграв Кемкіна.

Другий забитий м'яч перетворив фінальні 15+ хвилин на формальність. "Зоря" здобула перемогу та продовжила серію без поразок до п'яти матчів. Луганці набрали 19 очок і піднялися на 11-те місце в турнірній таблиці. "Минай" – аутсайдер першості (10 пунктів).