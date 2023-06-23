"Зоря" викупила контракт відкриття другого кола УПЛ

Функціонер луганців розповів про кадрову ситуацію в колективі. Зокрема, він підтвердив перший повноцінний трансфер "Зорі" в літнє трансферне вікно.

"Герреро на сьогоднішній день ‒ гравець "Зорі". Ми цю опцію застосували", – відповів Гузь на запитання щодо статусу футболіста, який провів у команді другу частину сезону 2022/23.

Панамець приєднався до команди Патріка ван Леувена взимку. З тих пір він провів 10 матчів у Прем'єр-лізі, в яких забив 5 м'ячів. "Маккабі" з Тель-Авіва заробив на переході Герреро орієнтовно 400 тисяч євро.

"Зоря" в сезоні 2023/24

Напередодні луганці вийшли з відпустки. Підготовка до нового сезону розпочалася без головного тренера команди Патріка ван Леувена. Нідерландця пов'язують із "Шахтарем".

У прийдешньому сезоні "Зоря" гратиме в УПЛ, Кубку України та Лізі Європи. На міжнародній арені луганці стартуватимуть у плей-офф кваліфікації другого за рангом єврокубка. Перемога відправить луганців у груповий етап, поразка – в групу Ліги конференцій.

У міжсезоння "Зоря" втратила дует орендованих у "Динамо" виконавців – Бражка та Булецу, а також хавбека Хланя. Останній прагне достроково розірвати контракт із луганцями. Найімовірніше, справою займеться КДК УАФ.