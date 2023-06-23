"Зоря" викупила контракт відкриття другого кола УПЛ

Луганська "Зоря" оформила повноцінний перехід нападника Едуардо Герреро. Він захищав кольори бронзового призера української Прем'єр-ліги на правах оренди.
Про це заявив начальник команди Ігор Гузь, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Український футбол".
Функціонер луганців розповів про кадрову ситуацію в колективі. Зокрема, він підтвердив перший повноцінний трансфер "Зорі" в літнє трансферне вікно.
"Герреро на сьогоднішній день ‒ гравець "Зорі". Ми цю опцію застосували", – відповів Гузь на запитання щодо статусу футболіста, який провів у команді другу частину сезону 2022/23.
Панамець приєднався до команди Патріка ван Леувена взимку. З тих пір він провів 10 матчів у Прем'єр-лізі, в яких забив 5 м'ячів. "Маккабі" з Тель-Авіва заробив на переході Герреро орієнтовно 400 тисяч євро.
Напередодні луганці вийшли з відпустки. Підготовка до нового сезону розпочалася без головного тренера команди Патріка ван Леувена. Нідерландця пов'язують із "Шахтарем".
У прийдешньому сезоні "Зоря" гратиме в УПЛ, Кубку України та Лізі Європи. На міжнародній арені луганці стартуватимуть у плей-офф кваліфікації другого за рангом єврокубка. Перемога відправить луганців у груповий етап, поразка – в групу Ліги конференцій.
У міжсезоння "Зоря" втратила дует орендованих у "Динамо" виконавців – Бражка та Булецу, а також хавбека Хланя. Останній прагне достроково розірвати контракт із луганцями. Найімовірніше, справою займеться КДК УАФ.
До слова, раніше УАФ зарахувала "Зорі" технічну поразку за вихід незаявленого футболіста на матч із "Минаєм".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.