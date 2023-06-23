"Заря" выкупила контракт открытия второго круга УПЛ

Функционер луганчан рассказал о кадровой ситуации в коллективе. В частности, он подтвердил первый полноценный трансфер "Зари" в летнее трансферное окно.

"Герреро на сегодняшний день – игрок "Зари". Мы эту опцию применили", – ответил Гузь на вопрос о статусе футболиста, проведшем в команде вторую часть сезона 2022/23.

Панамец присоединился к команде Патрика ван Леувена зимой. С тех пор он провел 10 матчей в Премьер-лиге, в которых забил 5 мячей. "Маккаби" из Тель-Авива заработал на переходе Герреро ориентировочно 400 тысяч евро.

"Заря" в сезоне 2023/24

Накануне луганчане вышли из отпуска. Подготовка к новому сезону началась без главного тренера команды Патрика ван Леувена. Нидерландца связывают с "Шахтером".

В грядущем сезоне "Заря" сыграет в УПЛ, Кубке Украины и Лиге Европы. На международной арене луганчане будут стартовать в плей-офф квалификации второго по рангу еврокубка. Победа отправит луганчан в групповой этап, поражение – в группу Лиги конференций.

В межсезонье "Заря" потеряла дуэт арендованных у "Динамо" исполнителей – Бражко и Булецу, а также хавбека Хланя. Последний стремится досрочно расторгнуть контракт с луганчанами. Скорее всего, делом займется КДК УАФ.